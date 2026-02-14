“Il Carnevale degli animali” di Saint-Saëns con Stefano Fresi al Teatro Moderno per il festival “La voce di ogni strumento”

Domenica 15 febbraio il concerto organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi

Grosseto: Fu eseguito per la prima volta il 9 marzo 1886, nel giorno di Martedì grasso. E 140 anni dopo torna in scena a Grosseto, al Teatro Moderno, grazie al festival “La voce di ogni strumento” di Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. È il grande spettacolo del “Carnevale degli animali”, la celebre “fantasia zoologica” per due pianoforti e orchestra composta da Camille Saint-Saëns proprio nel 1886. L'appuntamento è per domenica 15 febbraio alle ore 17.30. In una versione da non perdere, tra umorismo e raffinate citazioni musicali, arricchita dalle poesie di Chiara Carminati: Stefano Fresi alla voce narrante, Diego Benocci e Gala Chistiakova al pianoforte e l'ensemble dell'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” diretta da Massimo Merone. In più, durante lo spettacolo, le illustrazioni “live” di Dominga Tammone. L'evento avrà anche finalità benefiche, con una una raccolta fondi in favore del reparto Pediatria dell'ospedale Misericordia, e nel corso della serata saranno presenti i volontari della sezione di Grosseto diAism, l'Associazione italiana sclerosi multipla.

I biglietti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket (anche con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto. Saranno in vendita anche al Teatro Moderno, prima dello spettacolo, dalle ore 16.

Stefano Fresi (Roma, 1974) è attore, compositore, musicista e cantante. Ha raggiunto la popolarità con la fiction Rai “Un medico in famiglia” (2004) e il film “Romanzo criminale” di Michele Placido (2005). Nel 2014 è stato candidato al David di Donatello come miglior attore non protagonista per il ruolo interpretato nel film “Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, nel 2016 ha vinto il premio internazionale “Vincenzo Crocitti” come miglior attore cinematografico e nel 2029 è stato premiato con il Nastro d'argento come miglior attore di commedia per il film “C'è tempo” di Walter Veltroni (2019). Artista poliedrico, è stato – tra le altre interpretazioni – la voce di Pumbaa nel film Disney “Il re leone”, ha composto il jingle della Rai in onda dal 2010 e nel 2021 ha affiancato Roberto Bolle nel programma televisivo “Danza con me” in onda su Rai1. È nel cast della popolare fiction "I delitti del BarLume" di Sky. Nel 2023 ha recitato nei film "I migliori giorni" (per la regia di Massimiliano Bruno e Edoardo Leo) e "Quando" (regia di Walter Veltroni). Nel 2024 è stato il protagonista della fiction "Kostas" in onda su Rai1.





Il festival "La voce di ogni strumento" – giunto alla quindicesima edizione – è un progetto di Agimus Grosseto. Per informazioni: www.agimusgrosseto.it.