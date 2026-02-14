“Giocattoli”, il cortometraggio sui suicidi giovanili arriva in Maremma

Il 19 febbraio ad Albinia e il 24 a Orbetello le prime toscane del film di Lena Rastegaeva: un’opera prodotta da AMC Productions che accende i riflettori sul disagio adolescenziale**

Albinia: Albinia (il 19 febbraio) ed Orbetello (24 febbraio) saranno le prime località della Maremma (e della Toscana) ad ospitare la proiezione del film cortometraggio GIOCATTOLI.

Gli eventi sono stati promossi dall’Associazione “INCONTRIAMOCI” di Albinia, dal Comitato ORBETELLO BENE COMUNE, il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Orbetello, e la preziosa collaborazione di: Istituto Comprensivo G. Civinini di Albinia; Istituto Comprensivo Don Milani di Orbetello e Istituto di Istruzione Superiore Del Rosso – Da Verrazzano di Orbetello e Porto Santo Stefano.

“GIOCATTOLI”, è un cortometraggio della durata di 25 minuti, scritto, sceneggiato e diretto da Lena Rastegaeva e prodotto dalla AMC Productions, una società di produzione indipendente, fondata a Treviso da Alessandro Martini, già fondatore e direttore per 10 anni della Treviso Film Commission. Il film ha visto la collaborazione della Osna Productions di Latina e della Filmvergnuegen GmbH, di Bolzano. Tratto da un fatto realmente accaduto in una città del nord Italia, Giocattoli tratta il tema dei suicidi nell’età evolutiva e, più in generale, del disagio giovanile.

In Italia, il suicidio tra i giovani è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. L’aumento della depressione tra gli adolescenti, l’abuso di sostanze, il mancato dialogo nella famiglia, i conflitti nelle relazioni e lo stress scolastico contribuiscono a rendere questo tema particolarmente scottante. Ogni anno, nel nostro Paese, si tolgono la vita quasi quattromila persone. Tra queste, oltre cinquecento sono giovani e giovanissimi. Più di 50 mila sono i casi di tentato suicidio, autolesionismo e, appunto, di suicidio “riuscito”. (Fonti: Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e Osservatorio Suicidi Fondazione Brf di Lucca).

La pandemia ha fortemente aggravato la situazione, con un incremento degli accessi alle strutture sanitarie per atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. “Appariva dunque doveroso accendere un faro su questo argomento, spesso tenuto sottotraccia per ragioni diverse, che vanno da un atavico senso di riservatezza alla condizione sociale delle vittime. Perdere una vita al giorno – in realtà, più di una vita al giorno – per atti di autolesionismo, rappresenta una dispersione di energie, risorse, speranze e prospettive non più accettabile per una società moderna” ha dichiarato il produttore Alessandro Martini.

Il film è stato presentato nel corso di una partecipatissima conferenza stampa a Venezia in occasione della Mostra Internazionale d’arte Cinematografica, alla presenza della regista e di alcuni degli attori protagonisti.

Il film gode del prestigioso ed autorevole patrocinio dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Importante e molto qualificato il lavoro della troupe con Lorenzo Pezzano alla direzione della fotografia con l’assistenza di Nicolas De Luigi; Alessandro Nardocci, direttore di produzione; Giovanni Schievano (sound design e soundrivemotion), Francesco Marotta (montaggio e colorist), Andrea Franchin, aiuto regista; le musiche, originali, sono state composte da Gabriele Rossi. La scenografia è stata curata da Paola Castrignanò; le luci sono coordinate da Gianluca Cecconello con l’assistenza di Mattia Giacomi.

LA TRAMA

Il cortometraggio ha per protagonista Claudio (interpretato da Vincenzo Andreozzi), un bambino di nove anni inserito in una normale famiglia della classe media in una grande città. Una famiglia, apparentemente normale ma che, nella complessa e caotica quotidianità, “dimentica” ed indebolisce il dialogo al suo interno… e con esso, i gesti e le attenzioni che un bambino di nove anni deve avere. In questo scenario, Claudio si isola e nel suo mondo, in questo suo isolarsi, la scelta del gesto estremo, pare a lui essere la miglior forma per non soffrire più e per non far soffrire i suoi cari. Il mix, delicato ed equidistante dai vari fattori che lo compongono, sono tutti ingredienti (i vari partecipanti della famiglia, la scuola, i video giochi, ecc.) che partecipano alla costruzione del dramma che, grazie alla sensibilità della regista ed alla maestria del direttore della fotografia, non scadono mai nell’ovvio, nella banalità o, peggio ancora, nella colpevolizzazione di qualcuno o qualcosa, in particolare ma lasciano allo spettatore (da qui l’esigenza di creare un format condotto da esperti medici psichiatri e psicologi) ampio margine per dibattere e riflettere.

Oltre a Vincenzo, gli attori che hanno partecipato al progetto sono: Zoe PERNICI (Tess, la mamma di Claudio); Giovanni ANZALDO (Gianni, il papà di Claudio); Sofian IBRAHIM (Pietro); Silvio LAVIANO (papà di Pietro); Alessandro CAMPANILE (Federico, fratello di Claudio). Ed ancora: Simone PATULLI, Martina FACCIOLO, Omar COMUNZIO, Francesco KOKAJ, Marta ROCCHI, Alice SIMONI, Claudia FENOGLIO VIOLI, Mario PIANA, Federico GARIGLIO, Andrea FANTINI, Giulia RANZANI, Salvatore CATRONUOVO, Francesco SPLENDIANI, Enrico Maria RUGGERI, Denise CIMINO, Vito CAFISIO, Samuele MARZIALI, Daniela DI STEFANO, Viola PELATI, Francesca GIORDANO, Noemi GUIDI, Laura CRAVEDI, Carlo RAUCCI, Arianna SALLUSTIO Caterina PAOLINELLI, Ilaria SALLUSTIO, Francesco MACALUSO, Ivano CAVALIERE e l’amichevole partecipazione di Luciano LUMINELLI.

Determinante, al riguardo, il ruolo ed il contributo fornito dalla Scuola di Formazione FONDAMENTA, di Roma, che ha selezionato e fornito alla regista ed alla produzione moltissimi dei giovani attori protagonisti e non.

Il film, un esordio per la AMC PRODUCTIONS, ha avuto l’importante e determinante sostegno di un gruppo di imprenditori altoatesini, coordinati da Robert STAFLER e Johannes OBERRAUCH, che a loro volta hanno coinvolto i Club KIWANIS dell’Alto Adige. Il progetto GIOCATTOLI è a disposizione di associazioni, gruppi di famiglie, reti sociali, amministrazioni pubbliche, esperti e medici psichiatrici e psicologi, ALSS/USSL, scuole e agenzie educative di tutta Italia.

Il film è stato ufficialmente selezionato ai concorsi di: Montreal Film Festival (Canada); Cinema Royale, Manchester (UK) e al Framefushion film festival 2024, di Amsterdam (NL) mentre è già classificato come “finalista” al festival Accordi@Disaccordi, Napoli (Italia).

Ha vinto il Premio Speciale della Giuria “CITTA’ di FRASCATI” alla recente edizione del CROFFI 2025 (Castelli Romani Film Festival International) mentre la colonna sonora (originale ed appositamente scritta per Giocattoli dal giovanissimo compositore Gabriele ROSSI) ha ricevuto l’Award Winner al Toronto International Woman Film Festival (Canada).