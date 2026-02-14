Grosseto: Conferenza: “Custodi dell'Antico, Medici e le origini dell'archeologia toscana”, venerdì, 20 Febbraio 2026 ore 16 nell'Aula Magna Polo Universitario. Relatore: Samuele Lastrucci (1994) fondatore del Museo de' Medici a Firenze, direttore d'orchestra, musicologo e direttore museale italiano, specializzato nella riscoperta del patrimonio musicale mediceo. Formato con Federico Maria Sardella alla Scuola di Musica di Fiesole e al Centre de Musique Baroque de Versailles, e condirettore dell'istituto di ricerca su Giovanni Battista Lulli.

Abstract: Tra Umanesimo e Illuminismo, la dinastia dei Medici trasformò la riscoperta dell’antico in un progetto politico e culturale di lungo periodo. Dalla formazione artistica nel Giardino di San Marco alla Lettera a Leone X di Raffaello, fino alla valorizzazione dei grandi bronzi etruschi e alla redazione del De Etruria Regali, la Toscana medicea elaborò una vera e propria coscienza del patrimonio. Il collezionismo erudito, la tutela dei reperti e l’apertura al pubblico delle raccolte costituirono i primi passi di una moderna idea di museo, in cui la memoria dell’antico diviene fondamento di identità civica e strumento di educazione alla bellezza.



