Castiglione della Pescaia celebra la Giornata Nazionale del Braille: i bambini diventano “Artisti dell’Invisibile”

Castiglione della Pescaia: Sensibilizzare i cittadini di ogni età a sentirsi vicini e a festeggiare la Giornata Nazionale del Braille. E' questo lo scopo dell'evento di cui si fa promotrice l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Uirc) Grosseto, guidata dalla presidente Sioli Sereni.

Quest'anno l'associazione, con la straordinaria partecipazione della Federazione Nazionale ProCiechi, porterà "la voce del tatto" ai piccoli studenti della scuola primaria Giovanni Pascoli di Castiglione della Pescaia.

«Tutto questo - dichiara Sioli Sereni - è stato possibile grazie al sostegno del Lions Club Salebrum e del gruppo Leo Club Castiglione della Pescaia, oltre alla sensibile partecipazione dell'amministrazione comunale, che ha accolto le nostre iniziative in più di un'occasione. L'obiettivo è quello di portare la conoscenza del codice braille ai più piccoli, per afferrare la loro curiosità ed incamminarci insieme in un sentiero fatto d'inclusione, sensibilità e ascolto dell'altro. Sono circa tre anni che coinvolgiamo con successo i giovanissimi studenti in questa partecipata dimostrazione ed è meraviglioso l'entusiasmo che li coinvolge in questi incontri. I bambini ci fanno domande, ci portano la loro esperienza e molto spesso ci consegnano anche vere perle di saggezza fatte di riflessioni e soluzioni. Siamo certi che anche quest'anno, grazie al lavoro di tutti, potremo raggiungere dei risultati eccellenti, ma il risultato più grande sarà quello di aiutarli a formare un pensiero sincero e personale verso la disabilità, che sia ricco di positività e opportunità».

L'evento si terrà il 20 febbraio dalle ore 9:00 fino alle ore 15:30 e i bambini potranno diventare gli Artisti dell'Invisibile conoscendo il tatto come forma intima, personale e artistica.



