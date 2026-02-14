Accessibilità negata al Distretto sanitario Asl Toscana Sud Est di Grosseto

Interviene il Garante della disabilità del Comune di Grosseto Diego Montani.

Grosseto: «Come Garante della disabilità del Comune di Grosseto - spiega Diego Montani - mi trovo, ancora una volta, a segnalare una grave criticità riguardante il Distretto sanitario della ASL Toscana Sud Est sito in via Don Minzoni 9/11.

Tralasciando, per il momento, la questione dello stallo riservato alle persone con disabilità – attualmente inaccessibile a causa di lavori di manutenzione e non ancora ripristinato o sostituito – desidero porre l’attenzione su un problema ancora più grave: l’inadeguatezza del cosiddetto “percorso accessibile” per accedere alla struttura».





«Parliamo di un edificio nel quale vengono erogati servizi essenziali e delicatissimi - continua Montani - come il Punto Unico di Accesso (PUA) per le cure domiciliari, il Consultorio e il Centro di Ascolto (ACAT). Servizi che dovrebbero essere, per loro stessa natura, facilmente raggiungibili da tutti. Un percorso accessibile – non “percorso diversamente abili”, definizione superata e impropria – deve essere un itinerario privo di barriere architettoniche, in grado di garantire autonomia, sicurezza e piena fruibilità degli spazi, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con Legge 18/2009. L’accessibilità non è un favore, ma un diritto. È la possibilità, per chiunque – anche con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale – di raggiungere e utilizzare un edificio in tutte le sue parti».





«Un percorso realmente accessibile deve rispettare criteri precisi - aggiunge Montani -: larghezza adeguata (90–120 cm), pendenza non superiore all’8%, segnaletica podotattile (LOGES), spazi di manovra idonei, corretta segnalazione con il simbolo internazionale di accesso. Durante un sopralluogo effettuato ho assistito a una scena che non dovrebbe più appartenere al nostro presente: una signora costretta a sollevare di peso il passeggino per superare la scalinata d’ingresso. Questo episodio dimostra, ancora una volta, che l’accessibilità non riguarda solo le persone con disabilità, ma l’intera comunità. È inaccettabile che proprio il Punto Unico di Accesso – servizio nato per semplificare, integrare e facilitare l’accesso ai percorsi socio-sanitari – presenti barriere che ne ostacolano la fruizione. Il PUA rappresenta uno strumento fondamentale per unire assistenza sanitaria e sociale, per garantire una presa in carico personalizzata e per ridurre la burocrazia. Deve essere accessibile senza difficoltà da tutti. Tale situazione evidenzia non solo una carenza strutturale, ma anche una preoccupante mancanza di attenzione verso i principi di inclusione. Se vogliamo definirci una società civile e moderna, dobbiamo avere il coraggio di progettare e intervenire con una visione realmente inclusiva, superando logiche emergenziali o soluzioni improvvisate».





«Chiedo pertanto - conclude il Garante della disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani - un intervento urgente di verifica tecnica e di adeguamento del percorso di accesso alla struttura, nel rispetto della normativa vigente. Come Garante della disabilità del Comune di Grosseto ribadisco la mia piena disponibilità a collaborare con le istituzioni, con la ASL e con tutti i soggetti competenti, non solo a livello comunale ma sull’intero territorio, per costruire una progettualità ambiziosa e coerente, capace di garantire accessibilità reale e non solo dichiarata, per questo ho inviato un comunicato ufficiale sia al Sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che alla direzione ASL. Gli spazi pubblici devono essere fruibili da tutti. A maggior ragione quelli in cui si erogano servizi essenziali alla persona. L’inclusione non è uno slogan: è una responsabilità collettiva. E il progresso di una comunità si misura dalla sua capacità di non lasciare indietro nessuno».



