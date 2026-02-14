22 febbraio manifestazione a sostegno dell’Ucraina

La comunità ucraina invita la cittadinanza in piazza Dante alle ore 17 per chiedere pace, solidarietà e verità contro la disinformazione

Grosseto: La comunità ucraina di Grosseto invita la cittadinanza a partecipare alla manifestazione in programma domenica 22 febbraio 2026 alle ore 17.00 in piazza Dante, a sostegno dell’Ucraina, per la pace e contro l’invasione russa.

La guerra su vasta scala contro l’Ucraina è iniziata il 24 febbraio 2022. A quattro anni dall’inizio del conflitto, le aggressioni non si sono fermate. Già nel 2014, con l’annessione della Crimea, aveva preso avvio una prima fase dell’invasione. Da allora il conflitto non si è mai realmente interrotto.

In questi anni sono state bombardate scuole, ospedali e abitazioni civili; colpite infrastrutture strategiche come centrali elettriche e dighe; distrutte stazioni, ponti, strade e importanti poli industriali. Intere città sono state devastate e territori occupati con violenze, deportazioni e gravi violazioni dei diritti umani.

L’iniziativa del 22 febbraio vuole essere un momento di raccoglimento e partecipazione per ricordare tutte le vittime innocenti dell’invasione e rendere onore a chi ha perso la vita difendendo la libertà del proprio Paese.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di ritrovarsi insieme per esprimere solidarietà al popolo ucraino e sostenere le attività di aiuto promosse anche a livello locale. Nel corso della manifestazione saranno presentate le iniziative di sostegno realizzate a Grosseto in questi anni e quelle che potranno essere attivate in futuro.

L’appello è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare significa non restare indifferenti, non voltarsi dall’altra parte e ribadire l’impegno per la pace, la libertà e il rispetto del diritto internazionale.

«Ogni persona è importante», ricordano gli organizzatori.



