Sportello del Cittadino CRI: un aiuto concreto per affrontare le difficoltà informatiche

L’informatica evolve rapidamente e, a volte, restare al passo può essere complicato. Ma non c’è motivo di sentirsi soli: la Croce Rossa Italiana è vicina ai cittadini che hanno bisogno di un supporto concreto.

Orbetello: Lo Sportello del Cittadino della CRI, situato in via Gioberti 18 a Orbetello, con accesso diretto, è aperto ogni lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00 e offre un prezioso servizio di supporto informatico gratuito.

I volontari, insieme alla dottoressa Cristina Casalini, che coordina l’attività, sono a disposizione di cittadini, pensionati e anziani per numerose esigenze pratiche, tra cui:

- prenotazione di visite specialistiche

- ritiro referti di laboratorio

- prenotazione analisi

- supporto per l’attivazione della tessera sanitaria

- assistenza per la richiesta di attivazione del- domicilio sanitario

- cambio del medico di base

L’accesso è libero e senza prenotazione nei due pomeriggi indicati.

Il servizio, promosso dall’Ufficio di Presidenza del Comitato CRI della Costa d’Argento, è curato e coordinato dalla volontaria dottoressa Cristina Casalini.

Un’iniziativa pensata per aiutare tutti i cittadini a orientarsi nel mondo digitale, grazie alla competenza e alla disponibilità che da sempre contraddistinguono la Croce Rossa Italiana.

Per lo Sportello sociale aperto tutte le mattine (lun-ven; dalle 9.00-12.00) ad accesso diretto