Rete R.E.A.D.Y. (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni), al via Corso di formazione per i dipendenti del Comune

Follonica: Un corso di formazione per i propri dipendenti relativo alla comunicazione e linguaggio inclusivo nei servizi al pubblico e nella redazione di atti. Il Comune di Follonica organizza per i propri dipendenti 3 giornate formative, in presenza, nei mesi di febbraio e marzo.

Il tema verterà sul tema della Comunicazione e linguaggio inclusivo nei servizi al pubblico e nella redazione di atti. L’iniziativa si colloca nell’ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni, con particolare riferimento all’adesione alla rete RE.A.DY e alle azioni a favore delle pari opportunità e dell’inclusione.

La formazione si concentra sulla dimensione linguistica, relazionale e comunicativa connessa al rapporto tra ente e cittadini.