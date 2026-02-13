PRIME PAGINEaCOLORI, un sabato di lettura per i più piccoli alla biblioteca “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia

Tarquinia (VT): Un sabato all’insegna della lettura con i laboratori di PRIME PAGINEaCOLORI, dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’appuntamento è fissato per il 14 febbraio, alle 15.30, presso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, dove i volontari di “Nati per Leggere” - un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare -accompagneranno i piccoli partecipanti in un viaggio tra albi illustrati, storie coinvolgenti e immagini ricche di colore.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini al libro e alla lettura fin dalla prima infanzia, attraverso momenti di ascolto, condivisione e scoperta. Le letture ad alta voce e le attività proposte stimoleranno immaginazione, curiosità e capacità espressive, trasformando il pomeriggio in un’esperienza educativa e divertente. Il laboratorio è a numero chiuso. L’iscrizione è gratuita scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com La giornata dedicata alla lettura prenderà il via già al mattino, con un altro laboratorio che si terrà all’asilo nido comunale. Le attività, rivolte ai bambini fino a tre anni, non saranno aperte al pubblico e si svolgeranno in collaborazione con il personale educativo della struttura.

L’attenzione riservata in questi mesi alla fascia dei piccolissimi, testimoniata dalle numerose attività promosse e dall’acquisto di tanti libri dedicati alla prima infanzia, potrebbe rappresentare un terreno fertile per immaginare, in prospettiva, la nascita a Tarquinia – in collaborazione con la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” – di un presidio di “Nati per Leggere”, così da valorizzare il percorso già avviato e favorire l’attivazione di specifiche opportunità formative. PRIME PAGINEaCOLORI è la sezione del festival PAGINEaCOLORI dedicata alla promozione della lettura per la prima infanzia.

Il progetto è promosso dall’associazione Dandelion APS ed è vincitore del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell). La manifestazione si fonda su una solida rete di collaborazioni che coinvolge il Comune di Tarquinia, la Fondazione Molinari di Civitavecchia, la casa editrice Fatatrac, l’Italian Children Writers Association (ICWA), le cooperative Leonardo, Alicenova e Oltre le Nuvole, l’associazione Semi di Pace, Unicoop Etruria – Sezione Soci Etruria e la libreria La Vita Nova.