Operazione anti-camorra in Toscana, il plauso di Toscana 2030

"L'operazione che ha portato a 18 arresti per infiltrazioni camorristiche nel nostro territorio è la conferma di quanto Toscana 2030 denuncia da tempo: la nostra regione è nel mirino di organizzazioni criminali che tentano di inquinare l'economia sana e il tessuto sociale della Toscana."

Firenze: Con queste parole Domenico Capezzoli, Presidente di Toscana 2030, commenta il blitz delle forze dell'ordine e della DDA.

"Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento alla magistratura e agli uomini dell'Arma per il lavoro instancabile", prosegue Capezzoli. "Diciotto arresti sono un segnale forte, ma sono anche il sintomo di una malattia che tenta di farsi sistema. Quando i clan arrivano a gestire estorsioni, traffico di droga e riciclaggio tra la Versilia e l'entroterra, significa che la soglia di guardia deve essere alzata a livelli massimi."

Secondo il Presidente di Toscana 2030, il rischio maggiore è l'assuefazione:

"La Toscana non è un'isola felice e non può essere considerata il bancomat della criminalità organizzata campana o di qualsiasi altra consorteria mafiosa. Il metodo 'sommerso', fatto di acquisizioni societarie opache e corruzione, è un cancro che strangola i nostri imprenditori onesti."

Toscana 2030 lancia quindi un appello alle istituzioni regionali e alle associazioni di categoria:

Monitoraggio degli appalti: Intensificare i controlli sui flussi finanziari e sui passaggi di proprietà aziendali sospetti.

Sostegno agli imprenditori: Creare reti di protezione per chi ha il coraggio di denunciare tentativi di estorsione.

Educazione alla legalità: Continuare a investire nelle scuole affinché i giovani toscani riconoscano e respingano la cultura mafiosa.

"Non faremo un passo indietro," conclude Capezzoli. "L'obiettivo della nostra Toscana per il 2030 è quello di una regione prospera, innovativa e, soprattutto, libera dal giogo delle mafie. È stata vinta una battaglia, ma la guerra per la legalità continua ogni giorno nelle piazze, nei cantieri e nelle aziende."



