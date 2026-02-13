In Maremma il Sabato Grasso Milonguero e di San Valentino è al New Line di Orbetello

Orbetello: Sabato Grasso 14 febbraio, giorno anche di San Valentino degli innamorati, tutte le tanguere e tangueri della Maremma e non solo balleranno al New Line multisala di Orbetello a partire dalle 22.00 con i musicalizador “El Varon del Tango” al secolo Giampaolo Campodonico, e Stefan. Fino all'1,30 di domenica tante “tanda” di “abbracci caldi” di Tango, Vals e Milonga con selezione dei più famosi motivi, intermezzo di buffet e bevande e poi premi per le migliori maschere.

Per prenotazioni Stefano 3283836688.

Serata indimenticabile di grande allegria, impossibile da mancare per milongueri e innamorati, parola Artemare Club!







