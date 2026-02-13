Donatella Ciofani è la nuova direttrice del Parco della Maremma

Firmato il decreto di nomina. Ciofani prenderà servizio il 4 marzo prossimo, dopo il pensionamento del direttore Enrico Giunta, che è stato alla guida dell’ente regionale per 26 anni.

Grosseto: È Donatella Ciofani la nuova direttrice dell’Ente Parco regionale della Maremma, che entrerà in servizio dal 4 marzo prossimo, a seguito del pensionamento dell’attuale direttore Enrico Giunta. Si è concluso, infatti, con la pubblicazione del decreto di nomina a firma del presidente del Parco, l’iter per la selezione della nuova figura dirigenziale che andrà a sostituire Giunta che, dopo 26 anni di servizio, ha raggiunto i requisiti per il pensionamento e che sarà in servizio fino al 3 marzo.





Con la conclusione dell’iter di selezione, che ha visto candidati provenienti da tutta Italia e con profili professionali e curriculari di alto livello, il Parco della Maremma riuscirà a garantire la continuità nell’attività amministrativa. “Siamo soddisfatti – dice il direttore Enrico Giunta – di aver concluso nei tempi che ci eravamo prefissati la procedura di selezione, perché questo permetterà al Parco di continuare ad essere effettivamente operativo, con un passaggio di consegne tra me e la collega fluido. Faccio gli auguri di buon lavoro alla dottoressa Ciofani, certo che metterà la sua esperienza e la sua competenza a completo servizio dell’Ente, che ho avuto l’onore di guidare per tanti anni”.

“La procedura di individuazione del nuovo direttore – commenta il presidente Simone Rusci – ha cercato di identificare un profilo che tenesse assieme le competenze amministrative e gestionali con quelle tecniche e scientifiche. Il direttore del Parco svolge infatti molte funzioni di responsabilità su ambiti tra loro diversi ed è una figura importantissima per la buona conduzione dell’Ente. Sono convinto che Donatella Ciofani, forte delle sue esperienze pregresse e profonda conoscitrice di questa terra potrà dare un importante contributo allo sviluppo dell’Ente”.

Laureata con lode in Scienze della Produzione animale all’Università di Pisa, agronoma ed economista agraria, da oltre vent’anni lavora nella Tenuta di Alberese, nel cuore del Parco della Maremma, di cui è direttore tecnico. Qui guida la gestione di oltre 4.000 ettari di territorio pubblico, coordinando attività agricole, allevamento brado, gestione forestale e conservazione degli habitat, con una visione che mette al centro l’equilibrio tra uomo e ambiente. È responsabile per l’Ente Terre Regionali Toscane, del sistema regionale di tutela dell’agrobiodiversità della Regione Toscana, coordinando la rete dei conservatori e le Banche regionali del germoplasma: un lavoro che consente di salvaguardare varietà vegetali e razze animali autoctone, patrimonio genetico e culturale unico del territorio toscano. Nel corso della sua carriera ha promosso pratiche di agricoltura sostenibile e modelli agroecologici capaci di coniugare qualità produttiva, servizi ecosistemici e conservazione della biodiversità. Il suo approccio si fonda su una visione integrata – vicina al paradigma One Health – in cui la salute del suolo, degli animali, degli ecosistemi e delle comunità locali sono parte di un unico sistema.

“Ringrazio il direttore Enrico Giunta per l’impegno profuso in questi anni, che ha permesso al Parco della Maremma di continuare a crescere e custodire un’area della provincia di Grosseto preziosissima, un vero scrigno di biodiversità”, dice il presidente Rusci. “E do un benvenuto a Donatella Ciofani, consapevole che il lavoro da intraprendere è impegnativo, ma ricco di soddisfazioni”.