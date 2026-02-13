Diventare volontari Cri: ecco come fare

Per il nuovo corso di accesso alla Croce Rossa Italiana e per diventari volontari: abbiamo necessità di volontari che siano disposti a fare servizio sulle ambulanze e sui servizi di trasporto.

Monte Argentario: Gli interessati potranno contattare il delegato area salute, Mauro Pasquarelli o mandare una e-mail ai seguenti contatti:

- costadargento@cri.it

- michele.casalini@cri.it o

- contattare la segreteria del comitato al numero 0564-850210

- la postazione di emergenza in ospedale, dove ci sono sempre dei volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento.