Conto termico 3.0 al centro della tavola rotonda del CNPI al CASEITALY EXPO 2026

Il Presidente Esposito: “Periti Industriali fondamentali per l’accesso all’incentivo da parte di imprese e cittadini, anche attraverso le CER”

Roma: Un momento di confronto sulle più recenti evoluzioni normative e sugli strumenti di incentivazione a supporto della transizione energetica: questo l’obiettivo della tavola rotonda “Il Conto Termico 3.0 per la transizione sostenibile e condivisa”, promossa dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dalla Fondazione Opificium, in programma mercoledì 11 febbraio 2026, presso CASEITALY, evento di rilievo internazionale in campo edilizio in svolgimento a Bergamo. Al centro del dibattito ci saranno le novità introdotte dal Conto Termico 3.0, con particolare attenzione all’ampliamento dei soggetti beneficiari e al rafforzamento delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) come leva fondamentale per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili. Un focus specifico sarà, inoltre, dedicato all’integrazione tra building automation, involucro edilizio e impianti.

“Il Conto Termico 3.0 – dichiara Giovanni Esposito, Presidente del Consiglio Nazionale Periti Industriali – è uno strumento chiave per accompagnare il Paese verso una transizione energetica realmente sostenibile e condivisa. I Periti Industriali sono pronti a dare un contributo determinante, mettendo a sistema competenze tecniche e capacità progettuali per trasformare gli incentivi in interventi concreti, efficienti e misurabili, a beneficio dei cittadini, delle imprese e delle comunità locali. Le CER possono svolgere una funzione di supporto e coordinamento per il beneficio del conto termico, facilitare l’accesso con l’aggregazione della domanda, il supporto alla progettazione degli interventi e la semplificazione dei processi amministrativi”.

All’incontro interverranno, oltre al Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, Giovanni Esposito, Massimo Locatelli, Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Bergamo, Oriana Ruzzini, Assessore alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde del Comune di Bergamo e Francesco Burrelli, Presidente di ANACI. La tavola rotonda entra nel vivo con Paolo Zangheri, Primo Ricercatore di ENEA e membro dell’Osservatorio Comunità Energetiche, che offrirà una panoramica sull’evoluzione normativa e le prospettive di sviluppo delle comunità energetiche in Italia. Il focus si sposterà poi sui modelli operativi con l’intervento di Amos Giardino, Direttore tecnico di Percerto, la comunità energetica dei Periti Industriali e Marco Giovanni Buffoni, referente di Percerto per l’area Lombardia, che presenterà quanto portato avanti sul territorio. Per concludere, un approfondimento tecnico dedicato alla building automation e all’efficienza energetica, a cura di Gianmarco Sitzia, Perito Industriale esperto di tecnologie domotiche e sistemi intelligenti, che analizzerà l’integrazione tra involucro edilizio, impianti e soluzioni digitali come leva fondamentale per ridurre i consumi e migliorare le prestazioni degli edifici.



