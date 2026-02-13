Arcidosso: ecco “Energie per la Scuola”, presentato il progetto all’Isis Polo Amiata Ovest

Arcidosso: Diplomarsi e trovare immediatamente un lavoro qualificato: è il sogno di ogni studente ed è ciò che intende realizzare ‘Energie per la Scuola’, il programma di formazione curato da Enel Workforce Evolution Academy per inserire giovani diplomandi nel mondo del lavoro nelle aziende partner del Gruppo Enel.

Dopo la presentazione a dicembre presso l’Istituto Avogadro di Abbadia San Salvatore sul versante dell’Amiata senese, il progetto ha fatto tappa all’Isis Polo Amiata Ovest di Arcidosso, dove si è tenuto l’Open Day per la presentazione dell’iniziativa alla presenza degli studenti delle classi quinte, del dirigente scolastico Cristiano Palla, della prof. Tiziana Galella referente PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), di Giuseppe Macrì di Enel Work Force Evolution Academy, di Giampaolo Vecchieschi e Linda Tozzini Enel Green Power Geotermia, dei rappresentanti dell’agenzia per il lavoro e dell’Istituto di formazione coinvolti nel percorso. Per l’istituto scolastico di Arcidosso si tratta della prima edizione, dopo che in Italia nel precedente anno scolastico il progetto ha consentito ad oltre 100 studenti aderenti al progetto di trovare lavoro nelle aziende del territorio nel settore delle rinnovabili.

Quest’anno, in ambito geotermico, ‘Energie per la Scuola’ ha allargato gli orizzonti e, oltre all’Itis Santucci di Pomarance giunto alla terza edizione, per la prima volta ha coinvolto anche il citato Isis Polo Amiata Ovest, nonché gli istituti Lotti e Avogadro rispettivamente a Massa Marittima e ad Abbadia San Salvatore, coprendo così un’ampia porzione della Toscana geotermica e rafforzando la connessione tra scuola e lavoro nel segno dell’innovazione.

L’elemento di grande innovazione di ‘Energie per la Scuola’ è il fatto che i ragazzi avranno un vero e proprio colloquio propedeutico con le imprese, superato il quale già a partire da gennaio, in modo complementare e conciliabile con le lezioni dell’anno scolastico di quinta, potranno intraprendere il corso base per il profilo di tecnico elettrico di 120 ore, 80 fruite durante l’anno scolastico e 40 post diploma, finanziato dalle aziende coinvolte ed erogato da Istituti di Formazione certificati Accredia. Alla conclusione del percorso formativo e del conseguimento del diploma i ragazzi inizieranno l’attività lavorativa nel settore delle energie rinnovabili.

‘Energie per la Scuola’ è giunto al quinto anno in Italia facendo registrare nel suo complesso – tra settori delle reti elettriche e delle rinnovabili – più di 1600 studenti assunti o in via di assunzione in 80 aziende, con il coinvolgimento di oltre 130 scuole in tutta Italia. Questo percorso genera benefici per l’intero ecosistema del territorio portando benessere economico e sociale per le comunità locali, attraverso una partnership che interessa tutto l’indotto che opera per la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture elettriche, digitali nonché di produzione di energia da fonti rinnovabili per la transizione energetica. Gli Open Day proseguiranno nei prossimi mesi in tutta Italia.