Anima Vera: al via il recruiting per la Stagione 2026

Dopo i 35 anni di attività, l'azienda toscana cerca i protagonisti della prossima estate.

Castiglione della Pescaia: Si accendono i riflettori sulla Stagione 2026 di Anima Vera. Dopo aver celebrato lo scorso anno il traguardo dei 35 anni di storia, l'azienda guidata da Antonio Alfieri lancia ufficialmente la nuova campagna acquisti per inserire giovani talenti nelle migliori strutture turistiche di Toscana, Lazio, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La ricerca è rivolta a chi vuole fare una esperienza di vita straordinaria o trasformare la propria passione in lavoro. Le posizioni aperte riguardano animatori di contatto, ma anche figure tecniche e artistiche specifiche: coreografi, ballerini, cantanti, DJ, tecnici suono/luci, istruttori sportivi (tennis, tiro con l'arco, fitness) e responsabili per i club bambini e ragazzi (Baby, Mini e Junior Club).

Le selezioni e la formazione

A guidare il team di recruiting sarà una coppia di esperti del settore: Carmine Migliaro e Giancarlo Migliorini, storico responsabile risorse umane Valtur (1986-2015). Il percorso di selezione prevede due modalità:

Fun Days: colloqui conoscitivi online su Zoom

On The Road: audizioni dal vivo in diverse città italiane

Tutte le date aggiornate e gli orari degli appuntamenti sono consultabili direttamente sul sito ufficiale animavera.it/join-us.

I candidati selezionati accederanno all'Anima Vera Academy presso la Fattoria La Principina (Grosseto), un percorso formativo intensivo diretto da Luca Moncada, che garantisce la preparazione necessaria e l'assunzione con regolare contratto CCNL.

"Cerchiamo energia, passione e voglia di mettersi in gioco per continuare a scrivere la nostra fantastica storia," conclude l'AD Antonio Alfieri.

Le candidature sono aperte su: animavera.it/unodinoi







