UNICEF Italia: al via la seconda edizione delle “Officine UNICEF – Special Edition” dedicate al tema della partecipazione di bambini e ragazzi

Roma: L’UNICEF Italia annuncia l’avvio della seconda edizione delle Officine UNICEF – Special Edition, un percorso formativo dedicato quest’anno al tema “L’advocacy per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, con un focus specifico sulla partecipazione attiva di bambini e ragazzi nelle decisioni che li riguardano, un principio cardine sancito dall’articolo 12 della Convenzione ONU che guida l’advocacy per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e l’intero percorso formativo.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere e valorizzare la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, insieme alle Osservazioni Conclusive e ai Commenti Generali del Comitato ONU, offrendo ai partecipanti strumenti e conoscenze per comprendere e mettere in pratica attività di advocacy capaci di incidere su leggi, politiche e prassi. Un percorso pensato per rafforzare una cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, favorendo un approccio sistemico e consapevole ai temi della tutela e della promozione dei diritti umani”, ha ricordato il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano.

Il ciclo formativo adotterà un metodo multidisciplinare e interprofessionale, in linea con le indicazioni di UNICEF internazionale, e guiderà i partecipanti attraverso i valori, i principi e la cultura che orientano l’operato dell’Organizzazione.

Gli incontri si svolgeranno con cadenza mensile, da febbraio a settembre 2026, dalle ore 16 alle 18 e avranno i seguenti contenuti:

· 27 febbraio 2026, PRESENTAZIONE DEL CORSO

· 27 marzo 2026, IL COMMENTO GENERALE N. 12 DEL COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E LE PROPOSTE DI METODO

· 24 aprile 2026, LE ESPERIENZE IN CORSO: LA DIMENSIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

· 29 maggio 2026, LE ESPERIENZE IN CORSO: LA DIMENSIONE NAZIONALE

· 25 giugno 2026, LE ESPERIENZE IN CORSO: LA DIMENSIONE LOCALE

· 17 settembre, INCONTRO CONCLUSIVO

A chi parteciperà ad almeno l’80% degli incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le Officine UNICEF – Special Edition sono dedicate a Chiara Curto, giurista, esperta di advocacy e funzionaria di UNICEF Italia, a testimonianza dell’impegno e della passione che l’ha sempre animata nella promozione e difesa dei diritti dei bambini e dei ragazzi.

Per iscriversi: https://form.jotform.com/253514837812359