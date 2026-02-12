San Valentino: il Vescovo Bernardino celebra la messa degli innamorati

Cattedrale di Grosseto, 14 febbraio ore 19.30

Grosseto: Amare è un cammino che si rinnova ogni giorno. Sabato 14 febbraio 2026, alle 19.30, le Diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello invitano tutte le coppie – fidanzati, sposi e nuove unioni – a vivere un momento di preghiera speciale durante la tradizionale Messa di San Valentino, che si terrà nella Cattedrale di Grosseto.

Non è solo un’occasione per celebrare l’amore romantico, ma un invito a riflettere sull’amore che si fonda su fede, impegno e cura reciproca.

La figura di San Valentino, protettore degli innamorati, ricorda che l’amore non è solo un’emozione, ma una scelta quotidiana. Un amore che, come insegnano le Scritture e l’esempio del santo, cresce e si fortifica nel dono reciproco. Un appuntamento ormai tradizionale, che ogni anno coinvolge le coppie, per rinnovare insieme la propria vocazione matrimoniale sotto lo sguardo di Dio. Presieduta per la prima volta dal Vescovo Bernardino, la Messa sarà un momento di comunione e riflessione, pensato per ogni coppia che desidera vivere l’amore come cammino spirituale e condivisione. Una vera occasione per fermarsi, per pregare insieme e per riscoprire la bellezza di crescere nell’amore cristiano.



