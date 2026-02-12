San Valentino è per single: cena afrodisiaca e festa anni ’80 al Teatro Fatto in Casa

Il 14 febbraio Creature Creative propone concerto comico di violino con Marta Pistocchi, degustazione bio e dj set su vinile “Tempo delle Mele”.

Albinia: Chi l’ha detto che il 14 febbraio debba essere solo per "cuori e fiori"? L'associazione Creature Creative lancia una sfida alle solite cenette a lume di candela e apre le porte del Teatro Fatto in Casa a chi il San Valentino vuole viverlo con ironia, ottima cucina, libertà e tanta musica. Una serata pensata per i single (ma aperta a tutti gli spiriti liberi) dove il dress code parla chiaro: spalline, scalda muscoli e un look anni 80.

Presso il Teatro Fatto in Casa, la nuova realtà di comunità culturale che sta animando il cuore di Albinia, il 14 febbraio si trasforma in un evento inclusivo, eccentrico e aperto a tutti: single incalliti, coppie stufe della routine e chiunque abbia voglia di divertirsi senza stereotipi. Lo Spettacolo: Marta Pistocchi da Livorno.Protagonista assoluta della serata sarà la livornese Marta Pistocchi, una vera forza della natura che porterà in scena un concerto comico di violino che promette di far ridere e incantare, mescolando virtuosismo musicale e gag travolgenti con lo spettacolo in turnè nazionale SVIOLINATE di e con Marta Pistocchi

“Faccio coppia fissa con un pezzo di legno da più di 30 anni”. Violinista, attrice comica, cantautrice, saltimbanco, Marta Pistocchi è una musicista eclettica, creativa ed originale che mescola linguaggi artistici e stili musicali, in una continua ed appassionata ricerca degli infiniti modi di esprimersi col proprio strumento, creando stupore, magia e bellezza.Presenta un concerto-spettacolare per one woman orchestra con violino, loop station, canto, ukulele e risate. Un pot-pourri di brani originali dal sapore comico e scanzonato, (dai suoi album Sviolinate e Toponomastica), insieme a brani conosciuti e rivisitati in chiave solista e performativa. Il tutto in continua relazione con il pubblico, accompagnato da chiacchiere frizzanti e racconti ironici sulla propria relazione, duratura ed appassionata, con il pezzo di legno con cui condivide la vita.Un racconto in musica dell'assurda storia d'amore tra una musicista ed il suo strumento, fatto a ritmo di swing, balkan, blues, funky e canzoni d’autore che vi farà ridere, commuovere e ballare. Il Menù: Bio, Vegan e Afrodisiaco

La cucina del Teatro propone un viaggio sensoriale a KM 0 e stagionale, con un menù vegetariano studiato per stuzzicare i sensi:

Salsina di cipolle al Morellino.

Quinoa bianca e stufato piccante di ceci e verza.

Farfalle Senatore Cappelli in salsa di barbabietole e formaggio vegano.

Tiramisù vegano con cacao e semi di Chia.

Il tutto sarà accompagnato dalla degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Mambrini: Raffaella in persona guiderà gli ospiti alla scoperta delle sue migliori etichette e c’è anche il rose ‘!

Party Anni '80: Il Tempo delle Mele (e dei Vinili)

Dalle 20:00 alle 02:00, l’atmosfera si scalda con il dj set su vinile di Groovy GROCER. Il tema? Un tuffo nostalgico e sexy negli anni ’80: il dress code consigliato invita a rispolverare spalline, scalda muscoli e quel tocco glamour alla "Tempo delle Mele" per scatenarsi in pista dopo cena Spettacolo. Prenotazione obbligatoria solo 30 posti sui divani .

Dalle ore 20.00: Cena Spettacolo + Concerto + Degustazione vino + Serata dance: 25 Euro.

Dalle ore 22.30: Ingresso dopocena con un calice incluso e dj set: 15 Euro.

Location: Casa Creature Creative Albinia (Gr). Via Paolieri 17 Info e prenotazioni: 339 8512693 Mail: associazionecreaturecreative@gmail.com