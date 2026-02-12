M’illumino di meno, Banca Tema ‘Sperimenta l’Energia della Cooperazione!’

Grosseto: Banca Tema aderisce anche quest’anno a ‘M’illumino di Meno’, l’iniziativa lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RaiRadio2 e promossa da Federcasse e dal Gruppo BCC Iccrea, in occasione della ventiduesima ‘Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili’ che si celebra il 16 febbraio.

Il tema centrale di questa edizione è la scienza. Grazie al lavoro dei ricercatori sappiamo che possiamo migliorare le condizioni della Terra e delle nostre vite.

La cooperazione, come riconosce la letteratura scientifica, è un modello di impresa che genera

sviluppo sostenibile e integrale, una ‘energia’ inclusiva, partecipata e governata da chi vive o lavora nelle comunità. Lo slogan creato da Federcasse, insieme alle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, per sensibilizzare le nostre comunità sul tema è ‘Sperimenta l’Energia della Cooperazione!’.

Recentemente, anche il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha riconosciuto come ‘Prima che i principi della responsabilità ambientale, sociale e di governance – ESG - diventassero di dominio comune, le cooperative li stavano già mettendo in pratica’ (8 ottobre 2025).

In questi anni Banca Tema, coerentemente con l’articolo 2 dello Statuto, ha promosso azioni a favore dello sviluppo sostenibile, dell’educazione ambientale e della tutela del paesaggio, contribuendo alla salvaguardia del territorio e al risparmio energetico.

L’invito è in primo luogo quello di spegnere luci e dispositivi elettrici non indispensabili e di essere tutti promotori di uno stile di vita sostenibile. Nelle filiali Banca Tema saranno disponibili brochure sulle buone pratiche da adottare per favorire il risparmio energetico e tutelare il nostro pianeta.



