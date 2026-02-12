“Giocattoli”, ad Albinia un pomeriggio per capire il disagio giovanile

Giovedì 19 febbraio alle 16.30, nella sala parrocchiale, proiezione del film di Lena Rastegaeva e dibattito con il produttore Alessandro Martini e lo psichiatra Paolo Maria Janni. Ingresso libero. (foto cover https://pxhere.com/it)

Albinia: Un pomeriggio di riflessione e confronto per provare a comprendere le radici del disagio giovanile. È quello in programma giovedì 19 febbraio ad Albinia, dove alle ore 16.30, presso la sala parrocchiale del paese, sarà proiettato il film “Giocattoli”, diretto da Lena Rastegaeva e prodotto da AMC Productions di Alessandro Martini.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito, si propone come un momento di sensibilizzazione rivolto all’intera comunità: genitori, insegnanti, educatori e giovani. Il film affronta alcune tra le problematiche più complesse e dolorose che interessano il mondo adolescenziale e giovanile — dai suicidi alla violenza, dal senso di isolamento alla fragilità emotiva — con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sulle cause profonde di fenomeni che troppo spesso irrompono nella cronaca come eventi improvvisi, ma che affondano le radici in situazioni di disagio prolungato.

Alla proiezione seguirà un dibattito aperto al pubblico, occasione preziosa per approfondire i temi emersi sullo schermo. Interverranno il produttore Alessandro Martini, che porterà il punto di vista degli autori e il percorso che ha condotto alla realizzazione dell’opera, e il dottor Paolo Maria Janni, dirigente del servizio di salute mentale del Distretto Colline dell’Albegna, chiamato a offrire un contributo clinico e professionale sull’analisi delle dinamiche psicologiche e sociali che coinvolgono i giovani.

L’appuntamento del 19 febbraio si configura dunque non solo come una proiezione cinematografica, ma come un vero e proprio spazio di ascolto e dialogo, in cui la comunità può interrogarsi sulle proprie responsabilità educative e sul ruolo delle istituzioni, della scuola e delle famiglie nel prevenire situazioni di sofferenza. Un’occasione per “capire”, ma soprattutto per non restare indifferenti.