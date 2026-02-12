Fondazione Polo Universitario Grossetano: Giornate del diritto e delle professioni

Grosseto: Venerdì 13 febbraio alle ore 15 presso l’Aula Magna 2 della Fondazione Polo Universitario Grossetano si terrà la prima giornata del ciclo di conferenze “Le giornate del diritto e delle professioni”, organizzate da Fondazione Polo Universitario Grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli Avvocati di Grosseto, Banca Tema, Consiglio Notarile di Grosseto, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto, Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Grosseto, Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Grosseto.

Il primo appuntamento del 2026 avrà come tema “La riforma delle sanzioni tributarie alla prova della sua pratica approvazione”; ne discutono, coordinati dal Prof. Filippo Dami dell’Università di Siena, l’Avvocato Alessandro Bertolini dell’Ordine degli Avvocati di Grosseto, l’Avvocato Riccardo Lottini dell’Università di Siena, il dott. Gino Manfriani dell’ODCEC di Firenze, il dott. Vittorio Montagna dell’Agenzia delle Entrate di Grosseto ed il Colonnello t ST (titolato alla Scuola Tributaria) Pietro Sorbello della Guardia di Finanza Comando Provinciale di Siena.

La direzione scientifica è a cura dei professori Filippo Dami e Maura Mordini dell’Università di Siena e del Colonnello t SPEF (titolato alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia) Diego Patriarca.

Assistendo al seminario gli iscritti agli albi professionali patrocinanti potranno conseguire crediti formativi; la partecipazione è libera e gratuita.



