Campagna di assistenza ai passeggeri per problemi con check-in online e volo

Roma: Nuova iniziativa per tutelare i diritti dei passeggeri. L’associazione Codici lancia “SOS Ryanair”, una campagna di assistenza rivolta ai viaggiatori che riscontrano problemi, ritardi, cancellazioni o difficoltà con i servizi della compagnia aerea.

“Ogni giorno migliaia di passeggeri affrontano problemi legati ai voli – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –. In alcuni casi la compagnia si comporta correttamente, applicando quanto previsto dalla normativa. Purtroppo, con Ryanair stiamo registrando una scarsa propensione all’ascolto delle richieste di tutelare i viaggiatori. Da mesi, ormai, raccogliamo segnalazioni per il malfunzionamento del check-in online. Una volta è l’app che non funziona, un’altra è il sito internet che risulta irraggiungibile, un’altra ancora è la procedura che improvvisamente si interrompe. Abbiamo portato il problema all’attenzione di Ryanair, ma finora non abbiamo registrato segnali di apertura, anzi. Siamo praticamente al muro contro muro e ci dispiace, perché riteniamo che una compagnia del genere dovrebbe essere più vicina ai propri passeggeri, non ignorando le richieste che arrivano dagli stessi e da chi interviene per tutelarli, come Codici. Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei consumatori i nostri sportelli di assistenza e supporto legale, per aiutare chi ha subito disservizi a far valere i propri diritti, richiedere rimborsi, compensazioni e risarcimenti, e ottenere giustizia nei casi di trattamenti non conformi alle norme europee e italiane. Questo vale per il malfunzionamento del check-in online così come per un volo in ritardo oppure cancellato e per un’assistenza carente o assente da parte del personale di terra o di bordo”.

La campagna “SOS Ryanair” offre uno sportello dedicato in cui i passeggeri possono segnalare problemi con il check-in online o con qualsiasi parte del servizio Ryanair, chiedere supporto per ottenere rimborsi e ricevere assistenza nella gestione delle controversie con la compagnia.

È possibile mettersi in contatto con l’associazione Codici telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.