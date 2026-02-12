Carnevale 2026: I prossimi appuntamenti

Prossima sfilata domenica 15 febbraio, ma non solo: esposizioni di opere di carta pesta al Casello idraulico, “Carnevale degli anziani” alla Marina di Levante oggi pomeriggio, “Carnevale dell’Amicizia” al centro diurno La Ginestra e il veglione in maschera al Bolero il 13 febbraio; “Carnevale dei bambini” al Bricolarge il 14 febbraio

Follonica: In attesa della sfilata di domenica 15 febbraio alle 14,30, quella che vedrà la proclamazione di Miss Carnevale 2026 al termine del corso mascherato, il Carnevale di Follonica continua a proporre gli eventi collaterali che coinvolgono il comitato, i rioni e tutte le associazioni che collaborano per la riuscita della kermesse.

Fino al 15 febbraio nella sala delle esposizioni del casello idraulico è allestita la mostra della scuola di cartapesta mentre giovedì pomeriggio 12 febbraio alle ore 15 torna alla Marina di Levante l’appuntamento con il carnevale degli anziani assieme alla fondazione Noi del Golfo e al museo del carnevale. Due gli appuntamenti di venerdì 13 febbraio: alle ore 15 al centro diurno La Ginestra sarà la volta del carnevale dell’amicizia mentre alle ore 20 al Bolero l’Associazione Carnevale torna a proporre il veglione in maschera, il programma prevede la cena dalle ore 20 e il veglione a seguire (cena più ingresso 20 euro, solo ingresso 10 euro; info e prenotazioni 350 1919 863).

Il Carnevale dei Bambini è invece in programma sabato 14 febbraio, dalle 15,30 al Bricolarge in via Aurelia, zona industriale: un evento gratuito che vedrà la partecipazione di Re Carnevale e delle Reginette dei rioni del Carnevale di Follonica assieme a truccabimbi, animazione e momenti di gioco. L'attrazione più attesa sarà lo spettacolo del Mago André, enfant prodige della magia con le sue manipolazioni, close-up e illusioni; e a merenda porchetta per tutti!