Arezzo, l’11-12 febbraio torna il Salone dello Studente: attesi 5mila ragazzi

Arezzo: L’11 e 12 febbraio torna ad Arezzo Fiere il Salone dello Studente di Campus, giunto alla terza edizione, con circa 5mila ragazzi attesi, una trentina di realtà partecipanti e 20 appuntamenti dedicati all’orientamento post-diploma. L’evento, patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Camera di Commercio Arezzo-Siena, punta ad aiutare gli studenti delle quarte e quinte superiori a compiere scelte consapevoli tra formazione e lavoro.

L’iniziativa si inserisce in un contesto regionale segnato da un crescente mismatch tra domanda e offerta: secondo Excelsior, il 47,9% delle assunzioni previste in Toscana è di difficile copertura per mancanza di competenze, mentre la domanda di professioni digitali è cresciuta dell’8% nell’ultimo decennio (Irpet). Restano inoltre Neet il 13,8% dei giovani toscani tra 15 e 29 anni.

All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, l’AD di Campus Domenico Ioppolo, il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi e i vertici degli atenei di Firenze e Siena. In fiera saranno presenti università, ITS Academy, accademie e centri per l’impiego, con workshop, laboratori e incontri, incluso il format “Filo Diretto: tu chiedi, il Ministro risponde” con quesiti degli studenti al ministro Valditara.

Secondo Oxfam Italia, il 57,8% dei maturati aretini prosegue gli studi universitari. Sul fronte economico, la provincia conta oltre 35mila imprese attive e l’11% di quelle di industria e servizi prevede nuove assunzioni nel 2026.



