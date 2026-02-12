Al via il nuovo corso di formazione base della Croce Rossa Italiana- comitato Costa d'Argento

Argentario: Sotto la direzione del Dott. Giorgio Rizzardi ha preso ufficialmente il via il nuovo corso di formazione di accesso base della Croce Rossa Italiana, un percorso fondamentale per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato e dei servizi alla persona. La formazione rappresenta da sempre uno dei pilastri della Croce Rossa Italiana, in particolare per quanto riguarda l’area Salute e Trasporti, settore strategico per garantire interventi tempestivi, qualificati e sicuri a supporto della comunità.

A sottolinearne l’importanza è anche il delegato di area uno Mauro Pasquarelli, che segue con attenzione lo sviluppo delle attività formative e l’inserimento dei nuovi volontari. Il corso fornisce le competenze di base necessarie per operare all’interno dell’associazione, trasmettendo non solo conoscenze tecniche, ma anche i valori fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità e spirito di servizio. A partecipare a questo nuovo percorso formativo sono: Luca Alberti, Laura Brizzi, Claudio Francesco Chini, Silvana Di Salvo, Sandra Fracchia, Angela Giovani, Lorena Loffredo, Bianca Lucidi, Anna Maria Marocco, Essia Troudi, Tommaso Turetta e Mattia Visconti, che hanno scelto di mettersi in gioco con impegno e senso di responsabilità. Chiunque fosse interessato a intraprendere questo cammino di crescita personale e civica può richiedere informazioni e iscriversi scrivendo all’indirizzo email: costadargento@cri.it. Un nuovo inizio, dunque, all’insegna della formazione e della solidarietà, per continuare a costruire insieme una rete di aiuto concreta e qualificata sul territorio.



