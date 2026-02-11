Proposta la Civica Benemerenza per Laura Ferretti

I consiglieri Gabbrielli e Pieraccini chiedono il riconoscimento per l’impegno civile e il contributo offerto alla comunità di Grosseto

Grosseto: I consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli e Alfiero Pieraccini, esponenti di “Noi Moderati – UDC – Popolari Civici per Grosseto”, hanno presentato la richiesta ufficiale per il conferimento della Civica Benemerenza a Laura Ferretti, onorificenza destinata a cittadini che si siano distinti per il loro impegno a favore della comunità.

Secondo i promotori dell’iniziativa, Laura Ferretti rappresenta «un esempio di servizio civile, passione e attenzione verso il bene comune». Nel corso degli anni, il suo operato avrebbe contribuito in modo significativo al rafforzamento del tessuto sociale e culturale della città, rendendola meritevole di un riconoscimento istituzionale.

«La Civica Benemerenza a Laura Ferretti – dichiarano Gabbrielli e Pieraccini – sarà un segnale di gratitudine verso chi si è speso con serietà e generosità per la nostra comunità. Siamo convinti che questo riconoscimento sia non solo meritato, ma anche un esempio positivo per tutti i cittadini».

I consiglieri auspicano che il conferimento dell’onorificenza possa rappresentare un’occasione per promuovere e rafforzare i valori dell’impegno civico, della solidarietà e della partecipazione attiva alla vita pubblica, elementi ritenuti fondamentali per la crescita e la coesione della comunità grossetana.