Progetto transfrontaliero INN-PRATICA.v ad Alberese (GR) un convegno sull’agricoltura del futuro tra Francia e Italia

L’11 e 12 febbraio, due giorni per riflettere insieme su innovazione e buone pratiche

Grosseto: Dopo 2 anni di intensa attività, il progetto transfrontaliero INN-Pratica si avvia alla sua fase conclusiva in un appuntamento, ospitato i prossimi 11 e 12 febbraio nella Tenuta di Alberese (GR) in cui esperti del settore si incontreranno per delineare l’agricoltura del futuro e rafforzare la collaborazione tra Francia e Italia.

Il progetto, finanziato dal programma INTERREG Marittimo Francia-Italia 2021-2027, ha infatti coinvolto Liguria, Toscana, Corsica, Var/Région sud della Francia e Sardegna in azioni di cooperazione transfrontaliera allo scopo di individuare esperienze di successo a livello locale per diffonderle su scala più ampia: il progetto favorisce infatti il dialogo e la collaborazione tra imprese agricole come chiave per promuovere, sperimentare e diffondere le innovazioni nelle aree rurali.

L’evento conclusivo di questo lungo percorso si terrà quindi nel cuore della Maremma toscana, e rappresenterà un momento di sintesi e confronto sulle azioni svolte finora, con la partecipazione dei partner di progetto e dei principali stakeholder, chiamati a condividere risultati, buone pratiche e prospettive future.

Il programma della prima giornata prevede visite ed approfondimenti organizzati da Ente Terre Regionali Toscane sul tema delle attività di tutela dell’agrobiodiversità e l’allevamento brado delle razze autoctone bovina ed equina (Donatella Ciofani), e dell’attività agricola in aree protette in regime di produzione biologica (Alessio Mariotti).

Dopo i saluti istituzionali da parte di Roberto Scalacci, Direttore Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Toscana, Giovanni Sordi, Direttore di Ente Terre Regionali Toscane e Valentino Berni, Presidente Cia Toscana, si terrà poi un intervento a cura di Fabio Madau dell’Università di Sassari dal titolo “Il progetto INN-Pratica - Comunità di pratica transfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la transizione ecologica e digitale”, seguito da Gianluca Brunori e Chiara Mignani dell’Università di Pisa, che approfondiranno il tema “Costruire una comunità di pratica: esperienze dai tavoli locali e transfrontalieri con il coinvolgimento delle scuole”.

Seguono poi delle interessanti sessioni interattive con i risultati dei tavoli transfrontalieri della Comunità di Pratica, a cura dei partner Regione Liguria e D.A.F.N.E. Soc. Coop. Impresa Sociale, Università di Sassari e Agenzia Laore Sardegna, Odarc Corsica, Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, Regione Toscana e CIA Toscana.

La seconda giornata di lavori porterà le delegazioni in visita alla selleria e all’allevamento del cavallo maremmano di Alberese, per poi spostarsi all’area parto delle vacche maremmane e incontrare i butteri.

Nel pomeriggio del 12 febbraio protagonisti saranno gli studenti dell’Università di Pisa e degli Istituti Tecnici Superiori della Toscana, coinvolti nel progetto per riflettere insieme sui temi dell’innovazione e dell’agricoltura di domani. Anche per loro è prevista una visita alla Tenuta di Alberese, come occasione di apprendimento sul campo e dialogo diretto con il territorio.

Il progetto INN-Pratica, in 24 mesi, ha organizzato nei 5 territori coinvolti altrettante study visits che hanno ospitato circa 200 persone, costituendo 5 sub-comunità di pratica che hanno lavorato a livello regionale; sono inoltre stati organizzati 2 tavoli transfrontalieri della Comunità di Pratica. Sono 166 le pratiche mappate, di cui 27 selezionate come esempi di buone pratiche e raccolte in un catalogo in versione italiana e francese. Il progetto ha registrato, giunto al termine, un coinvolgimento totale di circa 500 stakeholders.



