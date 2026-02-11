“Play the Future”: il secondo appuntamento ospita il Carnevale dei Bambini

A Follonica un pomeriggio per famiglie tra sostenibilità, mobilità elettrica e festa. Sarà presente “Re Carnevale” con le Reginette e la partecipazione dei Rioni

Follonica: Dopo il buon riscontro del primo incontro, “Play the Future” torna a Follonica con il secondo appuntamento in programma, confermandosi come un format capace di mettere in rete imprese, innovazione e comunità, con uno sguardo attento alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita.

Sabato 14 febbraio, a partire dalle 15.30, lo store BricolaRge di Follonica (Strada provinciale Aurelia Vecchia – zona industriale) aprirà le porte alla cittadinanza per un pomeriggio gratuito dedicato ai più piccoli, ma pensato anche come momento di convivialità, incontro e attenzione ai temi della sostenibilità ambientale.

All’interno del secondo appuntamento di “Play the Future”, l’evento ospiterà il Carnevale dei Bambini, con la presenza ufficiale di Re Carnevale, delle Reginette e la partecipazione dei Rioni, che porteranno colori, musica e spirito carnevalesco all’interno della manifestazione.

L’iniziativa, promossa con il coinvolgimento di BricolaRge, sponsor storico del Carnevale di Follonica, va ben oltre la semplice esposizione commerciale. Si tratta infatti di un format che vede collaborare aziende di settori eterogenei – dall’automotive al fai-da-te, dall’energia all’arte e alla musica – unite dalla volontà di creare valore per il territorio e offrire alla città un evento aperto, inclusivo e partecipato.

Saranno presenti Autocenter, concessionaria Renault e Dacia, con drive test dedicati alla Nuova Clio e alla nuova R4, Motofabbris con le innovative moto elettriche GOWOW, Repower per le soluzioni di ricarica, la Cantina “I vini di Maremma” con le sue eccellenze vitivinicole, insieme a Mario Gennari S.r.l., Rockland – Centro Produzione Musicale APS e Green Art Maremma.

Grande spazio sarà riservato alle famiglie e ai bambini, protagonisti del Carnevale. Il pomeriggio prevede truccabimbi, animazione e momenti di gioco, oltre alla postazione musicale curata da Rockland, concepita come una vera e propria radio station, con musica selezionata e pensata per accompagnare e coinvolgere il pubblico presente.

Momento clou dell’iniziativa sarà lo spettacolo del Mago André, nome d’arte di Andrea Mersi, Enfant prodige della magia sin dall’età di 10 anni, André il Mago si è cimentato in ogni ambito della prestigiazione: dalla manipolazione al close-up, dalla magia con animali al mentalismo, fino alle grandi illusioni.

Non mancherà un momento di convivialità, con porchetta per tutti, per condividere insieme lo spirito di festa che caratterizza il Carnevale.

«Eventi come “Play the Future” dimostrano quanto la collaborazione tra imprese di settori diversi sia oggi una leva fondamentale per restituire dinamismo e vivacità al tessuto economico locale – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto –. Il fatto che un format dedicato alla sostenibilità e alla mobilità elettrica possa ospitare un evento atteso e popolare come il Carnevale dei Bambini è un segnale importante: significa parlare a pubblici diversi, coinvolgere le famiglie e costruire occasioni di socialità di qualità. Confcommercio si conferma l’ecosistema naturale in cui queste sinergie possono nascere e crescere».

Il secondo appuntamento di “Play the Future” rappresenta così un nuovo tassello di un percorso che punta a diventare un riferimento stabile per la città di Follonica, capace di unire innovazione, tradizione, territorio e comunità, guardando al futuro senza rinunciare ai momenti di festa più amati.