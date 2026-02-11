Giovedì grasso, festa di carnevale per bambini al centro commerciale Top 16

Domani 12 febbraio, dalle 16 alle 19, l’iniziativa promossa dal Comune di Tarquinia, dalla Pro Loco Tarquinia e dai commercianti del Top 16

Tarquinia (VT): Tarquinia si prepara a festeggiare giovedì grasso con un appuntamento pensato per regalare un pomeriggio di festa ai più piccoli. Domani 12 febbraio, il centro commerciale Top 16 diventerà il cuore del carnevale, ospitando una festa dedicata ai bambini, dalle 16 alle 19.

L’evento offrirà un ricco programma di intrattenimento, con animazione musicale, giochi e attività ludiche, arricchite dalla presenza di personaggi dei cartoni animati, che accompagneranno i piccoli in un’esperienza coinvolgente e colorata.

Un’occasione per vivere l’atmosfera del carnevale tra musica, sorrisi, coriandoli e stelle filanti. Sono previsti premi per adulti e bambini che indosseranno le maschere più belle e divertenti, per rendere la festa ancora più partecipata e coinvolgente. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia, dalla Pro Loco Tarquinia e dai commercianti del Top 16, che uniscono le forze per proporre un appuntamento rivolto alle famiglie e per valorizzare il centro commerciale come spazio di aggregazione e incontro. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.