Concluso il progetto MOLIPIU’: dalla filiera del grano un packaging innovativo e sostenibile realizzato con paglie e crusca

Roccastrada: Si è concluso il progetto finanziato dalla Regione Toscana con il DEFR 2022 denominato MOLIPIU’, promosso dalla Cooperativa Valle Bruna, con il supporto scientifico del CNR – IBE, che ha rappresentato un’importante esperienza di innovazione nella filiera cerealicola della Maremma, con particolare attenzione alla trasformazione delle farine, alla sostenibilità ambientale e alla sperimentazione di nuovi materiali per il packaging.

Cuore del progetto è stata la sperimentazione di soluzioni di confezionamento innovative per la farina, sviluppate a partire da sottoprodotti della filiera cerealicola, in particolare paglie e crusca, tradizionalmente considerate residui/scarti di lavorazione. L’obiettivo è stato quello di verificare la fattibilità tecnica, funzionale e comunicativa di un imballaggio a basso impatto ambientale, coerente con i principi dell’economia circolare e capace di valorizzare prodotti agricoli di alta qualità.





Nel corso del progetto sono state analizzate diverse soluzioni di eco-packaging, valutandone prestazioni, sostenibilità, riciclabilità e percezione da parte dei consumatori. La sperimentazione condotta dalla Società Lucense di Lucca ha permesso di definire le caratteristiche ideali di un packaging innovativo per le farine: non solo contenitore, ma vero e proprio strumento di comunicazione, in grado di raccontare la filiera, il territorio e l’impegno ambientale delle aziende agricole coinvolte.

Parallelamente, MOLIPIU’ ha lavorato sull’ottimizzazione del processo di molitura a pietra, formando personale specializzato e migliorando il controllo delle variabili di processo, con l’obiettivo di ottenere farine che conservino al meglio le qualità nutrizionali e sensoriali dei grani locali. Il miglioramento del prodotto e la sperimentazione del packaging sostenibile sono stati affrontati come parti integrate di una stessa strategia di valorizzazione.

«Con MOLIPIU’ abbiamo voluto dimostrare che innovazione e tradizione possono procedere insieme – dichiara Marco Rossi, Presidente della Cooperativa Valle Bruna –. La sperimentazione di un packaging realizzato a partire da paglie e crusca della nostra filiera rappresenta un passo importante verso un modello di produzione più consapevole, in cui anche ciò che normalmente è considerato scarto può diventare risorsa. Non si tratta solo di un imballaggio, ma di un messaggio chiaro al consumatore: qualità, territorio e rispetto per l’ambiente sono parte integrante del nostro modo di fare agricoltura».

Sebbene le quantità di sottoprodotti disponibili non consentano, allo stato attuale, una produzione industriale autonoma di materiali cellulosici, il progetto ha posto basi solide per futuri sviluppi, individuando limiti, potenzialità e possibili scenari di collaborazione con il settore industriale. MOLIPIU’ ha dimostrato come anche gli scarti agricoli possano diventare risorsa, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e a rafforzare la competitività delle filiere locali.

Il progetto si inserisce pienamente nel contesto delle politiche europee e nazionali per la riduzione della plastica, la promozione della bioeconomia e lo sviluppo sostenibile. Le attività di sperimentazione e divulgazione hanno inoltre rafforzato il ruolo della Cooperativa Valle Bruna come punto di riferimento territoriale per l’innovazione nella cerealicoltura di qualità.

MOLIPIU’, finanziato dalla Regione Toscana, si chiude così come un’esperienza concreta di cooperazione tra agricoltura, ricerca e territorio, capace di generare conoscenza, consapevolezza e nuove prospettive per una filiera del grano sempre più sostenibile, circolare e orientata al futuro.



