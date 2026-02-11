Aurelia Live Music: Joker’s Flag in concerto ad Aurelia Antica

Giovedì 12 febbraio esibizione dal vivo tra rock e grandi successi degli anni ’70, ’80 e ’90 nell’area ristorazione del centro commerciale

Grosseto: Prosegue la rassegna Aurelia Live Music, il calendario di appuntamenti musicali dal vivo che anima il centro commerciale Aurelia Antica con esibizioni gratuite pensate per un pubblico ampio e trasversale.

Giovedì 12 febbraio 2026, a partire dalle ore 19, la piazzetta ristorazione ospita l’esibizione della band follonichese Joker’s Flag, con un repertorio dedicato al rock degli anni ’70, ’80 e ’90. Un viaggio tra grandi classici e sonorità che hanno segnato intere generazioni, per accompagnare la serata in un clima informale e conviviale con un gruppo di giovanissimi musicisti.

L’ingresso è gratuito. Nei punti ristoro della galleria sono previsti menù scontati per la serata.