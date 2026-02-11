1986 - 2026: Slow Food Italia compie 40 anni. Un anno di festeggiamenti all’insegna della biodiversità

Il 2026 è l’anno in cui Slow Food Italia compie 40 anni, la sua fondazione infatti risale al luglio 1986. Un traguardo importante che sprona sempre di più le migliaia di socie e soci a concentrarci su “un’altra idea di mondo”, lanciata durante l’assemblea dei soci alla Fao di Roma nel 2025. Slow Food è un’associazione che – attraverso il cibo, la gastronomia e il suo portato valoriale e identitario – fa politica e cultura. Orizzonte culturale che coniuga la salvaguardia della memoria e dei saperi locali all’apertura verso le culture di tutto il mondo, che fonde conoscenze tradizionali, innovazione scientifica e creatività. Il cibo è la lingua che consente di conoscere il mondo in profondità, dialogare, scambiare idee, provare curiosità ed empatia per la diversità, sperimentare nuove strade. Strade che pongono al centro il rispetto degli esseri umani e dell’ambiente.

«Tuteliamo la biodiversità come atto di fiducia e cura per il presente e soprattutto per il futuro. La biodiversità è la diversità della vita, dai microrganismi alle varietà vegetali e alle razze animali fino agli ecosistemi e a noi tutti. È la nostra garanzia di adattamento e sopravvivenza. Ma è anche ricchezza sociale. L'educazione al piacere passa da scelte alimentari consapevoli e responsabili ed è il percorso verso una prospettiva di bellezza collettiva in armonia con gli ecosistemi di cui siamo parte», evidenzia Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia.

Alla luce di tutto questo, l'associazione sta costruendo, per questo 2026, un percorso ricco di eventi, iniziative e idee.

Per il mese di Febbraio il primo evento si è svolto il 10 febbraio, con la Giornata mondiale dei legumi, istituita dalla Fao per aumentare la consapevolezza sui loro valori nutrizionali e promuoverne il ruolo nei sistemi agroalimentari sostenibili. Attorno a questo alimento fondamentale è nata Slow Beans, una rete italiana di produttori, cuochi e attivisti impegnata nella tutela e nella diffusione della coltivazione dei legumi attraverso iniziative di promozione, educazione e sensibilizzazione. Parola chiave: varietà locali, un tesoro a rischio estinzione.

Tra le iniziative, la campagna Aggiungi un legume a tavola, che fin dal 2022 coinvolge cuoche e cuochi dell’Alleanza Slow Food in tutta la Penisola. Anche quest’anno, dal 7 al 15 febbraio, oltre 100 ristoratori e pizzaioli dell’Alleanza Slow Food aderenti all’iniziativa propongono nei loro locali almeno un piatto a base di legumi, prediligendo varietà locali e Presìdi Slow Food, per far assaggiare tutto il buono della biodiversità leguminosa.



