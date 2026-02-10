Nasce a Gavorrano il "Percorso di avvicinamento all'Olio Extravergine 2026"

Gavorrano: Il Distretto Biologico Colline della Pia lancia il Percorso di avvicinamento all’olio extravergine 2026, un ciclo di tre incontri formativi dedicati alla conoscenza dell’olio EVO, rivolto ad appassionati, consumatori consapevoli e operatori del settore.

Il corso, guidato dal Dott. Agr. Claudio Cantini, si svolgerà presso il Ristorante Morgante di Gavorrano nelle giornate di martedì 24 febbraio, 10 marzo e 17 marzo (ore 18–20). Ogni appuntamento affronterà un livello diverso di approfondimento: dalle basi della produzione e della degustazione, fino all’analisi delle variabili agronomiche e industriali, con degustazioni guidate di oli monovarietali, artigianali, industriali e comunitari. A chiusura di ogni incontro è previsto un aperitivo conviviale; al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sul valore dell’olio extravergine di oliva, alimento simbolo della dieta mediterranea e patrimonio del territorio.

«L’olio non è solo un prodotto, è cultura, paesaggio e identità» dichiara Adriano Baiguini, presidente del Bio Distretto Colline della Pia. «Con questo percorso vogliamo aiutare le persone a riconoscere la qualità, a comprendere cosa c’è dietro una bottiglia di olio EVO e a valorizzare il lavoro degli agricoltori. La sostenibilità passa anche da qui: dalla conoscenza e dalle scelte quotidiane dei consumatori».

Sottolinea l’importanza dell’iniziativa anche Massimo Bucci, titolare del Ristorante Morgante: «Abbiamo aderito con convinzione a questo progetto perché crediamo che la ristorazione abbia un ruolo educativo oltre che gastronomico. Portare le persone a conoscere davvero l’olio significa migliorare il modo di mangiare, ma anche creare un legame più profondo con il territorio e con chi lo coltiva ogni giorno».

Il percorso ha ricevuto il patrocinio di: Comune di Gavorrano, GeoFood, Europarc, Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Pro Loco Gavorrano, Assaggiatori Farina di Castagne e Associazione Ristoratori Gavorrano.

Il progetto si inserisce nelle attività del Bio Distretto Colline della Pia dedicate alla promozione dell’agricoltura biologica, delle filiere locali e di un modello di sviluppo territoriale fondato su sostenibilità ambientale, economia rurale e formazione.

Il costo del ciclo completo è di 80 euro; è possibile partecipare anche ai singoli incontri al costo di 35 euro ciascuno.

Per informazioni e prenotazioni: 345 537 7336