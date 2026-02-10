Morse una capra e diffuse il video sui social: condanna confermata in appello

Enpa parte civile

Roma: La Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato integralmente la condanna per maltrattamento di animali pronunciata dal Tribunale di Palmi in relazione a un grave episodio di violenza ai danni di una capra. Con la decisione del 5 febbraio 2026, i giudici hanno respinto il ricorso della difesa, confermando la sentenza di primo grado. L’Ente Nazionale Protezione Animali si era costituito parte civile attraverso l’avvocato Enpa, Claudia Ricci.

I fatti risalgono al 7 aprile 2018 e riguardano una condotta di particolare crudeltà: una capra venne azzannata violentemente al muso e sollevata da terra con la sola forza delle mascelle, senza alcuna necessità. L’azione, documentata in un video, e condivisa è stata ritenuta dall’Autorità giudiziaria idonea a provocare sofferenza all’animale e pienamente riconducibile al reato di maltrattamento.

Le indagini furono avviate immediatamente dai Carabinieri di Cinquefrondi e coordinate dalla Procura di Palmi, che acquisì il filmato come prova e procedette con gli accertamenti del caso, contestando il reato previsto dall’articolo 544 ter del Codice penale.

Confermata la responsabilità penale e le statuizioni civili

In primo grado, il Tribunale di Palmi aveva condannato l’imputato a quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La Corte d’Appello ha ora confermato integralmente quella decisione, riconoscendo la natura gratuitamente crudele della condotta e la sofferenza inflitta all’animale.

È stata inoltre confermata la condanna al risarcimento del danno in favore di Enpa, costituita parte civile nel procedimento, insieme alla rifusione delle spese legali sostenute dall’associazione, comprese quelle del grado di appello.

L’impegno di Enpa

ENPA ha seguito il procedimento fin dall’inizio attraverso l’avvocato Enpa Claudia Ricci ed è stata l’unica associazione a sostenere continuativamente l’intero iter giudiziario, dalla fase delle indagini preliminari fino alla sentenza definitiva. Un impegno che ha richiesto anni di lavoro e che assume un valore particolare in un territorio caratterizzato da significative criticità sul fronte della tutela degli animali.

Nelle motivazioni, la Corte ha respinto integralmente le tesi difensive, confermando la correttezza dell’impostazione sostenuta da Enpa nel corso del processo e ribadendo che la violenza sugli animali, quando è gratuita e priva di necessità, costituisce un reato grave che deve essere perseguito.

Un segnale chiaro

Questa sentenza rappresenta un segnale importante: il maltrattamento degli animali non è tollerabile e trova una risposta chiara nella giustizia. Enpa ribadisce che continuerà a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati contro gli animali, affinché le norme esistenti vengano applicate e la tutela del loro benessere non resti solo un principio, ma una realtà concreta.