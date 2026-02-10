Giorno del Ricordo, Grosseto commemora le vittime delle Foibe: cerimonia del Comitato 10 Febbraio al velodromo Montanelli

Grosseto: Questa mattina, alle ore 11.45, a Grosseto si è svolta una cerimonia commemorativa per il Giorno del Ricordo, organizzata dal Comitato 10 Febbraio, alla presenza dell’onorevole Fabrizio Rossi. Un momento di raccoglimento e memoria dedicato alle tragedie subite dagli italiani delle terre giuliano-dalmate, vittime delle violenze dei partigiani titini e del drammatico esodo che ne seguì.

Nel corso dell’iniziativa, alcuni componenti del Comitato hanno deposto un mazzo di rose bianche sulla Panchina Tricolore situata all’interno del velodromo “Montanelli”, luogo simbolico scelto per rendere omaggio agli infoibati e agli esuli.

«Con questa semplice ma sentita cerimonia – ha dichiarato il Comitato 10 Febbraio di Grosseto – vogliamo ricordare migliaia di italiani innocenti uccisi e costretti all’esodo, vittime di una violenza ideologica che per troppo tempo è stata taciuta o minimizzata».

Il Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 2004, è stato anche quest’anno l’occasione per ribadire una ferma condanna storica delle uccisioni perpetrate dagli accoliti di Tito e per riaffermare il dovere della memoria. «Ricordare – ha sottolineato il Comitato – non significa alimentare odio, ma rendere giustizia alla verità storica e restituire dignità a chi è stato cancellato due volte: prima dalla violenza e poi dall’oblio».

Nel corso della commemorazione è stata inoltre richiamata l’importanza di custodire l’eredità culturale e identitaria delle terre italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. «Non ricordiamo solo la tragedia – hanno aggiunto i rappresentanti del Comitato – ma anche la bellezza, la cultura e l’italianità di terre che fanno parte della nostra storia nazionale».

La cerimonia si è svolta in un clima di profondo rispetto e raccoglimento. «Il nostro impegno – ha concluso il Comitato 10 Febbraio di Grosseto – è quello di continuare, anno dopo anno, a testimoniare questa memoria soprattutto alle giovani generazioni, affinché quanto accaduto non venga mai più negato né dimenticato».