Formimpresa di Confartigianato Grosseto organizza il corso obbligatorio di aggiornamento per estetiste, tatuatori e operatori piercing

Grosseto: Formimpresa – Confartigianato Imprese Grosseto promuove un corso obbligatorio di aggiornamento dell’area igienico-sanitaria, rivolto agli operatori del settore estetico, tatuaggio e piercing che esercitano l’attività da oltre cinque anni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire il costante aggiornamento professionale in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, aspetti fondamentali per chi opera in ambiti a diretto contatto con la persona.

Il corso si svolgerà nelle seguenti date:

Lunedì 23 febbraio, 2 marzo, 9 marzo e 16 marzo 2026, per un totale di 20 ore distribuite in quattro lunedì consecutivi, con orario 9.00 – 14.00. Le lezioni si terranno in presenza presso la sede di Confartigianato Imprese Grosseto, in via Monte Rosa 26. Il percorso formativo è rivolto a titolari, dipendenti e soci di imprese di estetica, tatuaggio e piercing ed è finalizzato a consentire agli operatori di adempiere agli obblighi normativi, aggiornare le proprie competenze e svolgere l’attività nel pieno rispetto degli standard igienico-sanitari previsti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare: giulia.lolini@artigianigr.it 0564 419675



