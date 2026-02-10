Foibe, iniziativa stamattina del "Comitato 10 febbraio" al Parco Giotto

Grosseto: "Il Comitato 10 Febbraio - Grosseto, auspicando una numerosa partecipazione di cittadini, comunica che, in occasione del Giorno del Ricordo, istituito con legge n. 92 del 2004, fortemente voluta dal sen. Roberto Menia, alle ore 11,45 di martedì 10 febbraio terrà una cerimonia commemorativa presso la Panchina Tricolore del parco di Via Giotto per onorare le Vittime delle Foibe e rievocare il dramma dell’esodo di centinaia di migliaia di italiani delle terre giuliano-dalmate causato dalla barbara violenza dei partigiani titini.
Caricamento ...