Viareggio, 170 volontari e volontarie di Avis Toscana al Carnevale

Durante il Corso Mascherato di domenica 15 febbraio dalle 15 i colori del giallo plasma e il messaggio della donazione dell’Associazione volontari italiani del sangue

Firenze: Saranno oltre 170 i volontari e le volontarie di Avis Toscana che domenica 15 febbraio dalle 15 porteranno lungo il Corso Mascherato del Carnevale di Viareggio i colori e il messaggio della donazione soprattutto di plasma dell’Associazione volontari italiani del sangue.

L’iniziativa è organizzata da Avis Regionale Toscana, in collaborazione con Avis Comunale di Viareggio e la Consulta Giovani Toscana.

Un legame ormai consolidato nel tempo, che anche per l’edizione 2026 si rinnova all’insegna dell’entusiasmo, della partecipazione e dei valori della solidarietà.

I partecipanti animeranno la tribuna del Carnevale, con il colore giallo plasma per promuovere la donazione di questo prezioso componente, da cui si realizzano farmaci salvavita.

“Anche quando il sistema sangue attraversa momenti delicati, il Carnevale di Viareggio rappresenta un’occasione preziosa per incontrare le persone, parlare soprattutto ai più giovani e diffondere la cultura della donazione – dichiarano la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, e il presidente di Avis Viareggio, Maurizio Rossetti –. Portare il messaggio di Avis in un contesto di festa significa ribadire che la solidarietà può e deve far parte della vita quotidiana, in modo semplice e naturale. Ci è sembrato giusto dedicare questa edizione al plasma per sensibilizzare su questo tipo di donazione che a volte è meno conosciuta ma che salva la vita a tanti malati cronici”.

“Il Carnevale si conferma anche iniziativa di rilevanza nazionale – aggiungono i due presidenti -. Ringraziamo infatti tutti i volontari che sono arrivati da fuori regione per partecipare a questa bella giornata di unione e vicinanza”.

In allegato foto delle passate edizioni del Carnevale.