Stagione 2026: il Comune di Castiglione della Pescaia si confronta con gli operatori turistici su sicurezza, regole e programmazione

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha incontrato gli operatori del settore turistico per fare il punto sulla programmazione dell'imminente stagione e affrontare in modo condiviso le principali criticità che interessano il territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema della sicurezza, da garantire attraverso un’azione coordinata tra istituzioni e soggetti privati.

«A seguito dei ripetuti incontri avuti con la Prefettura dall'inizio dell'anno – ha spiegato la sindaca Elena Nappi – abbiamo definito un protocollo d'intesa che si chiamerà "Castiglione sicura" finalizzato a garantire una movida sicura e integrata per chi frequenta il nostro territorio. Andremo a gara, infatti, con un bando promiscuo pubblico-privato, che condivideremo nelle modalità e nei tempi con tutti gli operatori turistici. Questo nuovo protocollo si affiancherà a quelli già esistenti e rinnovati nel corso degli anni, dal protocollo "Mille occhi" con i Vigilantes, al Controllo del Vicinato, al progetto "Strade sicure" con l'Esercito».





Nel corso dell’incontro, la sindaca Nappi ha illustrato anche la futura regolamentazione acustica del territorio, che sarà suddiviso in fasce sulla base del livello di antropizzazione, della presenza di attività commerciali e della viabilità. Sono stati inoltre affrontati i temi relativi alla nuova regolamentazione della ZTL, alla gestione della raccolta dei rifiuti, al contenimento di insetti e zanzare e alla sicurezza stradale.

«Siamo convinti - ha concluso la prima cittadina - che le esperienze negative vissute lo scorso anno a nostre spese, possano rappresentare un punto di partenza per migliorare, evitando il ripetersi degli stessi errori. Ogni attività è soggetta a regole e normative che devono essere rispettate: non vogliamo vietare l’organizzazione di eventi o serate particolari, ma fornire ai gestori gli strumenti adeguati per svolgerli in modo corretto. Il nostro obiettivo è rafforzare la sorveglianza, anche impiegando più personale, migliorare la sicurezza sulle strade e garantire un maggiore decoro urbano, affinché l’immagine del nostro territorio rimanga positiva e non venga compromessa da comportamenti incivili di chi non a cuore il proprio paese».



