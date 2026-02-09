La Milonga di un tanguero Blue Moon della Maremma e "Roma" è "amoR"

Monte Argentario: Si ricorda che il nome "Roma" diventa "amoR" con le sillabe inverse e sabato scorso un marinaio tanguero dalla Maremma, allievo della Blue Moon di Grosseto, alla Milonga del Rio al Circolo di Marina ha ballato più tande e come sanno gli appassionati ogni motivo con l'abbraccio caldo è una storia d'amore che dura per il tempo delle sue note.

Così li ha interpretati il comandante Daniele Busetto, socio del Circolo, con una bella e bionda tanguera, ringraziando sempre gli importanti insegnamenti che ha avuto nel tempo dalle coppie di maestri in successione Giorgia Marchiori e Marcelo Guardiola, Tiziana Pagliuca e Sergio Santi, Tania Grisostomi e Luigi Bisello e al Circolo di Marina nella precedente serata di Tango da Mauro Barreras con l’assistente Alessandra Meglio. Il Tango cambia la vita, provare per credere, parole di Artemare Club!



