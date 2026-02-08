PN Agenda Nord, al via i corsi gratuiti all’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica

Scacchi e stampa 3D, scrittura creativa, informatica, italiano e matematica: percorsi formativi per ridurre i divari educativi e valorizzare i talenti degli studenti

Follonica: L’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica avvia, a partire dalle prossime settimane, una serie di corsi formativi gratuiti rivolti agli alunni dell’Istituto, finanziati nell’ambito del PN Agenda Nord, programma finalizzato alla riduzione dei divari educativi, al contrasto della dispersione scolastica e al potenziamento delle competenze di base e trasversali.

I percorsi proposti si inseriscono pienamente nella mission dell’Istituto, che pone al centro l’orientamento, inteso come accompagnamento degli studenti nella scoperta dei propri talenti, delle proprie inclinazioni e nella costruzione consapevole del futuro percorso scolastico e personale. Attraverso attività laboratoriali, inclusive e innovative, la scuola intende promuovere il successo formativo di tutti, valorizzando le differenze e sostenendo le fragilità.

I corsi sono destinati a gruppi di 15–20 alunni, hanno una durata di 30 ore ciascuno e sono completamente gratuiti per le famiglie. Agli studenti partecipanti sarà inoltre garantito un buono pasto per ogni giornata di frequenza pomeridiana, spendibile presso esercizi di ristorazione e supermercati del territorio comunale.





I corsi attivati per la scuola secondaria di primo grado Arrigo Bugiani di Follonica

Corso di scacchi e stampante 3D - (Due edizioni: una in avvio a febbraio e una a maggio)

Il corso unisce il gioco degli scacchi allo sviluppo delle competenze logiche e progettuali. Gli studenti affronteranno i rudimenti del gioco, le principali strategie (aperture, finali, matti rapidi, problemi scacchistici) e parteciperanno a partite di esercitazione e, tempo permettendo, a un torneo finale.

Nel corso delle attività è prevista la progettazione e realizzazione, tramite stampante 3D (foto 1), di una scacchiera e dei pezzi, che saranno donati al vincitore del torneo.

Corso di scrittura creativa – “Sentieri di carta”

Un laboratorio espressivo che offre agli studenti uno spazio di esplorazione della creatività e della propria voce personale. Attraverso diverse strategie di scrittura, gli alunni impareranno a trasformare idee, emozioni ed esperienze in testi coerenti ed efficaci, stimolando fantasia, riflessione e consapevolezza linguistica.

Corso di potenziamento delle competenze comunicative e linguistiche di italiano

Un percorso di recupero che cambia prospettiva e utilizza la narrazione come strumento di crescita personale. Ispirato al romanzo Il talento della rondine di Matteo Bussola, il corso accompagna gli studenti in un viaggio nella lingua italiana intesa come mezzo di espressione, libertà e orientamento interiore. La grammatica e la sintassi diventano strumenti per dare forma ai propri pensieri, emozioni e sogni, trasformando il recupero in un’occasione di fioritura.

Corso di informatica

Il corso propone nozioni di base sull’uso del computer affiancate da attività pratiche. Gli studenti lavoreranno sulla piattaforma Google Workspace, imparando a condividere e collaborare su documenti, fogli di calcolo, presentazioni e cartelle digitali, con un primo approccio anche all’utilizzo di Canva.

Corso di potenziamento di matematica

Finalizzato al consolidamento delle competenze logico-matematiche fondamentali, il corso mira al recupero delle lacune in aritmetica e geometria, al rafforzamento dell’autostima e all’acquisizione di un metodo di studio efficace per affrontare prove INVALSI, esami e il futuro percorso scolastico.

È inoltre in fase di organizzazione un corso di latino, rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado iscritti al liceo, come supporto orientativo per il passaggio al secondo ciclo di istruzione.

Sara’ attivato anche un corso per la scuola Primaria dell’Istituto che include le due scuole primarie di Buozzi e Don Milani.

Officina digitale – Corso di informatica “INVENTA (il tuo spazio)”

Un laboratorio pensato per sviluppare competenze digitali e creative. Gli alunni impareranno a utilizzare il cloud per creare una vera e propria “valigetta digitale”, scriveranno testi con Google Documenti, realizzeranno presentazioni multimediali con immagini, colori e animazioni e costruiranno il loro primo sito web con Google Sites, per condividere progetti e passioni con compagni e famiglie.

Con questa articolata proposta formativa, l’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” di Follonica conferma il proprio impegno a favore di una scuola aperta, inclusiva e orientativa, capace di accompagnare ogni studente nella crescita culturale, personale e sociale, in sinergia con il territorio e le famiglie.



