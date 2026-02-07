Tarquinia si accende di colori, il carnevale 2026 entra nel vivo

Prima sfilata domenica 8 febbraio, con partenza alle 15,30 da piazzale Europa

Tarquinia (VT): La voglia di far festa contagia Tarquinia. Entra nel vivo il carnevale 2026 della città etrusca, pronta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da sfilate di gruppi mascherati, musica, colori e momenti di intrattenimento. L’edizione 2026 è organizzata dal Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia e il gruppo di volontari “Troppo Forti”, con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e rafforzare il senso di comunità attraverso una delle feste più amate dell’anno.

Le sfilate vedranno protagonisti tre gruppi tematici pensati per coinvolgere grandi e piccoli: un tuffo negli indimenticabili anni ’70 e ’80, tra musica iconica, moda e cultura pop; l’energia contagiosa dei Minions, amatissimi dai bambini; e il gruppo a tema libero, spazio ideale per dare voce alla fantasia e alla creatività di tutti.

In cartellone tre sfilate. Il primo appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio, con partenza alle 15,30 da piazzale Europa. Il corteo proseguirà lungo via Umberto I, piazza Cavour, corso Vittorio Emanuele, per concludersi in piazza Giacomo Matteotti, dove si terrà una festa all’insegna della musica e del colore. Domenica 15 febbraio, sempre alle 15,30 il percorso sarà effettuato in senso inverso: la sfilata inizierà da piazza Giacomo Matteotti e si concluderà a piazzale Europa, regalando una nuova prospettiva sul centro storico in festa.

Il momento più atteso sarà martedì grasso, 17 febbraio, quando il Carnevale raggiungerà il suo apice. Il corteo partirà nuovamente, alle 15,30. da piazzale Europa per arrivare in piazza Giacomo Matteotti e sarà arricchito dal tradizionale corteo della Mora, simbolo del carnevale tarquiniese. Un rito affascinante e carico di emozione che culminerà con il suggestivo rogo finale, salutando il periodo più divertente dell’anno tra luci, musica e applausi.

Qualora le condizioni meteo non lo consentissero, le sfilate saranno annullate o rinviate a date successive



