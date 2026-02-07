Tante novità di Panificio 900 in arrivo nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia

Grosseto: A partire da lunedì 9 febbraio, l’offerta del reparto panetteria dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia si arricchisce con numerose novità firmate Panificio 900, realtà artigianale del territorio sinonimo di qualità, tradizione e innovazione.

Tra i nuovi prodotti in arrivo di Panificio 900 nei supermercati Conad spicca una vasta gamma di pane ai cereali, disponibile in diverse pezzature: bozze, trecce, frustine e tartarughe. Saranno proposte quattro tipologie di bozza: accanto a quella ai cereali, ci sarà la bozza ai grani antichi (Senatore Cappelli, grano acciaio e segale, lievito madre, farine del Molino di Valle Bruna), la tradizionale bianca e quella realizzata con farina integrale biologica macinata a pietra, ottenuta da grani 100% italiani provenienti dal Molino Naldoni.

Sarà disponibile anche un pane 100% di semola e una ciabatta integrale ad alta digeribilità, caratterizzata da 24 ore di maturazione, che la rendono particolarmente leggera e facilmente digeribile.

Non mancherà il pane di segale, un pane scuro che è sempre più richiesto per i suoi benefici nutrizionali. Tutti questi prodotti saranno forniti ogni giorno, mentre a giorni alterni, saranno presenti due pani speciali: il pane al farro e il pane alla patata, che si alterneranno nel corso della settimana.

Completa l’offerta una nuova linea con il pane proteico, proposti in pagnottine di piccola pezzatura, e la schiaccia proteica, particolarmente indicati per chi pratica attività sportiva o segue regimi alimentari specifici.

Restano inoltre sempre disponibili, altri prodotti già inseriti da tempo nei reparti panetteria Conad come la famosa Pizza del Villaggio e le crostate artigianali di Panificio 900.

Panificio 900 è un pezzo di storia di Grosseto: nasce nel 1975 nel villaggio Curiel e di generazione in generazione conquista il palato dei grossetani con il gusto inconfondibile dei suoi prodotti da forno, preparati da abili panificatori che si sono tramandati i segreti del mestiere, mettendo sempre la stessa attenzione nella scelta e nella lavorazione delle materie prime. A portare avanti la tradizione di famiglia, sono tre giovani soci, Marco Coppola, Martina Pennacchini e Filippo Pennacchini, che rappresentano la terza generazione di panificatori, impegnata a reinterpretare il passato in chiave moderna.

“Siamo felici di portare avanti questa importante collaborazione di Panificio 900 con i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – sottolinea Marco Coppola – perché ci offre l’opportunità di farci conoscere sempre di più e di ampliare significativamente il nostro mercato di riferimento proprio grazie alla grande distribuzione. Conad è per noi un partner strategico che valorizza il lavoro artigianale e la qualità delle materie prime”.

“Confermiamo la volontà e l’impegno di sostenere le realtà imprenditoriali locali che rendono unico questo territorio dal punto di vista della varietà e qualità dell’offerta gastronomica - aggiunge Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia – Panificio 900 è una di queste realtà e rappresenta un punto di riferimento per il mondo della panificazione. Con l’ingresso nei nostri reparti panetteria di tanti nuovi prodotti di Panificio 900 garantiamo un’attenzione particolare anche alle nuove esigenze alimentari che stanno emergendo tra i consumatori, coniugando gusto, benessere e qualità artigianale.”



