PetStore Conad Grosseto ricerca toelettatori per attivare una nuova struttura di cura degli amici animali

Il PetStore Conad di via Castiglionese a Grosseto è ormai una realtà ben strutturata e affermata e il settore degli animali da compagnia è in continua espansione.

Grosseto: Ogni giorno il personale e i servizi attivi al Pet aiutano i clienti a prendersi cura dei loro amici animali con passione e serietà. La naturale crescita della struttura ha portato Conad ad estendere l'offerta di cura aprendo una nuova area tutta dedicata all'assistenza e alla pulizia dei “pelosi” introducendo la toelettatura e anche il lavaggio self. La nuova struttura è in fase di progettazione e, nel frattempo, Conad ricerca personale per attivare il servizio di Toelettatura con sede di lavoro a Grosseto.

Abbiamo bisogno di persone che trasformino ogni toelettatura in un momento di cura, attenzione e rispetto per l'animale. L'appello è a quanti già abbiano esperienza nella toelettatura ma anche a chi ha tanta voglia di imparare.

Per presentare la propria candidatura è necessario portare in uno dei negozi Conad di Grosseto il proprio curriculum e consegnarlo al box oppure inviarlo alla mail info@conadnordovest.it indicando nell’oggetto della mail “Candidatura 538”.



