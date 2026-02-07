Gli eventi di Aurelia: presentazione dei libri di Cinzia Bolognesi Piani

Domenica 8 febbraio alle 17.30 incontro con l’autrice e degustazione gratuita ispirata alle ricette dell’Argentario e della Maremma

Grosseto: Domenica 8 febbraio, alle ore 17.30, Aurelia Antica ospita la presentazione di tre volumi editi da Innocenti Editore firmati da Cinzia Bolognesi Piani, dedicati alla cucina dell’Argentario e della Maremma: “Argentario in cucina ieri e oggi”, “Blu argentario dal mare alla collina” e “Le cucine meticce della Maremma”.

L’incontro propone un viaggio tra ricette, territori e tradizioni che raccontano un patrimonio gastronomico stratificato, fatto di mare e collina, di scambi culturali e di identità locali. Attraverso le pagine dei suoi libri, l’autrice ricostruisce storie e sapori che attraversano il tempo, restituendo una cucina viva, in continua evoluzione.

Al termine della presentazione è prevista una piccola degustazione gratuita di una selezione di ricette tratte dai volumi, per condividere con il pubblico un assaggio concreto dei temi raccontati. L’iniziativa è a ingresso libero.

