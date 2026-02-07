Gli appuntamenti di febbraio al Museo di Storia Naturale

Grosseto: Il Museo di storia naturale della Maremma propone nel mese di febbraio due appuntamenti dedicati all’inclusività nella ricerca scientifica e ad uno sguardo evolutivo sull’umanità del passato.

Mercoledì 11 febbraio il Museo ospita infatti la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, con una mattinata rivolta in particolare al mondo della scuola e delle potenziali giovani ricercatrici. Al centro dell’iniziativa la consegna del premio “Sara Magrini”, riconoscimento nazionale destinato a progetti scolastici capaci di avvicinare studentesse e studenti alle discipline STEM, con un’attenzione specifica alle scienze naturali.

L’evento, promosso da Ada – Associazione per la didattica e per l’ambiente Aps, dall’associazione l’Altra Città e dalla rete Ribes – Rete italiana banche del germoplasma, affronta il tema del divario di genere nei percorsi scientifici, ancora oggi presente e condizionato da stereotipi, carenza di modelli femminili di riferimento e difficoltà di orientamento. Nel corso della mattinata vengono presentati e premiati tre progetti scolastici selezionati per l’anno 2025–2026 e viene presentato il nuovo bando per le candidature 2027. In programma la testimonianza di Paola Frazzetto, dottoranda di ricerca, che racconta la propria esperienza personale nel mondo della ricerca scientifica.

Il Premio è intitolato a Sara Magrini, ricercatrice e botanica di Grosseto, il cui lavoro si è distinto per il rigore scientifico e l’impegno nella conservazione della biodiversità vegetale.

Sabato 14 febbraio, alle ore 17.00, il Museo celebra invece il Darwin Day con la presentazione del libro “Neanderthal, l’altra umanità” di Franco Capone, incontro aperto al pubblico e a ingresso gratuito. L’autore guida i partecipanti attraverso le più recenti scoperte sull’uomo di Neanderthal, mettendo in discussione l’idea di una netta separazione tra sapiens e altre forme di umanità.

Al centro del libro il ruolo della cultura nell’evoluzione, intesa come patrimonio condiviso e non esclusivo, e il concetto di antropo-poiesi applicato anche ai Neanderthal, capaci di costruire identità di gruppo, sistemi simbolici e forme di organizzazione comunitaria. Una lettura che interpreta la “scomparsa” dei Neanderthal non come estinzione, ma come assorbimento all’interno delle popolazioni sapiens attraverso incroci e scambi culturali.



