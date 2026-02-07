Ecco i risultati del sondaggio sul commercio a Grosseto di Confesercenti

Novembre e dicembre soddisfacenti, gennaio in calo.

Grosseto: È quanto emerge dal sondaggio on line che Confesercenti ha lanciato nei giorni scorsi tra gli esercenti grossetani. Oltre 100 risposte pervenute soprattutto dal centro storico della città e dagli esercenti del commercio di vicinato rispetto ristoranti e pubblici esercizi.

Per quanto riguarda il mese di novembre 2025 il 55% parla di ricavi soddisfacenti provenienti dalla clientela abituale il 50% da quella nuova. Addirittura un 6% parla di ricavi al di sopra delle aspettative.

Situazione simile per dicembre: in questo caso le percentuali sono del 56% (clientela abituale) e del 50% (nuova clientela) di esercenti che parlano di ricavi soddisfacenti, insoddisfatti rispettivamente il 39% (clienti abituali) e il 40% (sui nuovi clienti) i ricavi al di sopra delle aspettative vengono in questo caso soprattutto dai nuovi clienti.

Una grossa frenata arriva invece dal mese di gennaio: a calare soprattutto gli acquisti dei clienti abituali (73%) ma anche di quelli nuovi (67%).

Tra gli aspetti positivi secondo i commercianti l'animazione natalizia, il calendario eventi, e i rapporti sinergici che si sono creati.

La maggior criticità è invece vista nella sicurezza percepita dai cittadini.

Gli esercenti chiedono un calendario di eventi minori ma continui, alternando manifestazioni importanti per attirare visitatori dal resto della provincia ed oltre, con piccoli appuntamenti rivolti principalmente ai residenti.

«I dati confermano che quando la città si muove in modo coordinato, i risultati arrivano. Novembre e dicembre hanno beneficiato di un clima positivo, fatto di eventi, collaborazione e presenza. Il calo di gennaio, invece, ci ricorda quanto sia necessario regolare il commercio online, che con le continue promozioni rendono i saldi inefficaci e sicuramente da posticipare. Come Confesercenti continueremo a sostenere politiche che favoriscano nuovi insediamenti e interventi che migliorino la percezione di sicurezza. Un centro vivo e accogliente è un valore per tutta la comunità» il commento di Andrea Biondi, direttore Confesercenti Grosseto.