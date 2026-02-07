Direzione Pd, Mazzeo: “Trump sdogana odio e razzismo"

“C’è un’immagine che mi ha fatto riflettere sulla situazione politica: la pubblicazione di un video razzista in cui Barack Obama e Michelle Obama vengono rappresentati con le sembianze di una scimmia sui canali social di Donald Trump. Un gesto grave e spregevole, che avvelena il dibattito pubblico e normalizza odio e discriminazione”.

Firenze: Lo dichiara Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, a margine dei lavori della Direzione nazionale del Partito Democratico.

Prosegue Mazzeo: “Trump ha ormai sdoganato il peggio nel dibattito pubblico: odio, violenza verbale e razzismo, sia contro le minoranze sia contro gli avversari politici. E ciò che preoccupa ancora di più è che questo modo di fare politica sta trovando emuli anche in Europa e nel nostro Paese. Questi estremismi vanno fermati e battuti alle elezioni. Per questo è fondamentale l’unità di tutte le forze politiche che si oppongono ai trumpiani, anche e soprattutto in Italia. Come ha detto Elly Schlein, dobbiamo essere ‘testardamente unitari’: è la strada necessaria per battere le destre e respingere chi prova a importare anche da noi una cultura dell’odio, della divisione e del cattivo governo.

Il movimento MAGA mette a rischio le nostre democrazie liberali, già fragili. Seminare odio e violenza non ha mai portato nulla di buono: serve invece una politica che ricostruisca fiducia, rispetto e coesione sociale”.