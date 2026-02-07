Consorzio unico del Lazio, soddisfazione della Cna per il voto unanime in consiglio comunale a Viterbo: “Nuove opportunità per le nostre imprese”

Viterbo: “Quando si aprono nuove strade per le imprese è sempre un fatto positivo. La Cna esprime quindi soddisfazione per l’adesione, votata all’unanimità dal consiglio, dell’ingresso del Comune di Viterbo nel Consorzio unico del Lazio.
La prima partita ammonta a 100 milioni di euro, che il governo ha stanziato a beneficio dei consorzi delle zone industriali. Altre opportunità si apriranno in futuro, che unite alle agevolazioni in favore delle imprese rappresentano un passo in avanti per il mondo che rappresentiamo. Ora auspichiamo che l’ingresso del capoluogo venga ratificato il prima possibile dal Consorzio stesso, in modo da chiudere velocemente l’iter”.